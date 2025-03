Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (March 26, 2025).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Oriole Cement Global MaritimeMar 24th, 2025 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Hatthya Chick Peas Alpine Mar 25th , 2025 Naree PIBT Tai Stride Coal Ocean World Mar 24th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Ds Rosa Palm oil Alpine Mar 25th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT SM Mahi Container East Wind Mar 25th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Northern Container GAC Mar 25th, 2025 Jamboree ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Khairpur Mogas Alpine Mar 24th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Super Rice East Wind Mar 25nd, 2025 Arteta ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL LNG Al LNG GSA Mar 25th , 2025 Marrouna ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL LPG FSM LPG Mix Universal Mar 25th , 2025 shipp ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Nothern Jamboree Container MSC Pakistan Mar 26th,2025 SM Mahi Container East Wind -do- Hatthya Naree Chick Peas Alpine -do- Tai Stride Coal Ocean World -do- LPG FSM LPG Mix GSA -do- Khairpur Mo Gas Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK Mar 26th, 2025 Marathopolis Container GAC -do- Onaiza LNG GSA -do- Amir Gas LPG M International -do- Nave Estella Gas oil Sharaf Ship. -do- Dee Kastania Palm oil Alpine Waiting for Berths Nave Pulsar Palm oil Alpine -do- Eagle Kuching Condensate Alpine -do- Hatthya Naree Chick Peas Alpine -do- K.K Marlin Mogas Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Lotus-A Container GAC March 26th, 2025 MSC Silvia Container MSC PAK March 27th, 2025 MSC Alyssa Container GAC -do- SSL Godavari Container GAC -do- =============================================================================

