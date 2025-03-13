PM Shehbaz says Taliban sympathisers responsible for security chaos

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Mar 13
|
280.10
|
USD PKR Interbank Buying / Mar 13
|
279.90
|
USD to Japanese Yen / Mar 13
|
147.65
|
USD to Swiss Franc / Mar 13
|
0.88
|
Pound Sterling to USD / Mar 13
|
1.30
|
Euro to USD / Mar 13
|
1.09
|
UK LIBOR % / Mar 12
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Mar 12
|
5,599.30
|
Nasdaq / Mar 12
|
17,648.45
|
Dow Jones / Mar 12
|
41,350.93
|
India Sensex / Mar 13
|
74,005.79
|
Tokyo Nikkei / Mar 13
|
36,818.22
|
Hang Seng / Mar 13
|
23,370.71
|
FTSE 100 / Mar 13
|
8,565.03
|
Germany DAX 30 / Mar 13
|
22,548.38
|
France CAC40 / Mar 13
|
7,975.85
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Mar 12
|
17,585
|
Petrol/Litre / Mar 13
|
255.63
|
Crude Oil USD/Barrel / Mar 13
|
67.48
|
Gold 10 Grams PKR / Mar 13
|
265,174
|
Gold Spot USD/Ounce / Mar 13
|
2,937.79
|
Diesel/Litre / Mar 13
|
258.64
|
Cotton US¢/pound / Mar 13
|
66.78
|Stock
|Price
|
F.Credit & Inv / Mar 13
First Credit and Investment Bank Limited(FCIBL)
|
8.23
▲ 0.88 (11.97%)
|
Universal Ins. / Mar 13
The Universal Insurance Company Limited(UVIC)
|
8.80
▲ 0.89 (11.25%)
|
Power Cem(Pref) / Mar 13
Power Cement (Pref)(POWERPS)
|
14.81
▲ 1.35 (10.03%)
|
Idrees Tex. / Mar 13
Idrees Textile Mills Limited(IDRT)
|
23.73
▲ 2.16 (10.01%)
|
At-Tahur Ltd. / Mar 13
At-Tahur Limited(PREMA)
|
42.80
▲ 3.89 (10%)
|
Oilboy Energy / Mar 13
Oilboy Energy Limited(OBOY)
|
11
▲ 1 (10%)
|
PIA Holding Co.B / Mar 13
PIA Holding Company Limited B(PIAHCLB)
|
950
▲ 85.75 (9.92%)
|
Khairpur Sug. / Mar 13
Khairpur Sugar Mills Limited(KPUS)
|
124
▲ 10.43 (9.18%)
|
Baba Farid Sugar / Mar 13
Baba Farid Sugar Mills Limited(BAFS)
|
58
▲ 4.87 (9.17%)
|
Jauharabad Sug / Mar 13
Jauharabad Sugar Mills Limited(JSML)
|
40
▲ 3.35 (9.14%)
|Stock
|Price
|
Tariq Corporation / Mar 13
Tariq Corporation Limited(TCORP)
|
14.18
▼ -1.58 (-10.03%)
|
Khalid Siraj / Mar 13
Khalid Siraj Textile Mills Limited(KSTM)
|
8.34
▼ -0.81 (-8.85%)
|
Gulistan Sp. / Mar 13
Gulistan Spinning Mills Limited(GUSM)
|
8.25
▼ -0.74 (-8.23%)
|
First Imrooz Mod. / Mar 13
First Imrooz Modaraba(FIMM)
|
175
▼ -14 (-7.41%)
|
Jubilee Gen. Ins. / Mar 13
Jubilee General Insurance Limited(JGICL)
|
55.55
▼ -4.37 (-7.29%)
|
Suhail Jute / Mar 13
Suhail Jute Mills Limited(SUHJ)
|
89
▼ -6.62 (-6.92%)
|
786 Invest Ltd / Mar 13
786 Investments Limited(786)
|
8.64
▼ -0.64 (-6.9%)
|
Suraj Cotton / Mar 13
Suraj Cotton Mills Limited(SURC)
|
113.01
▼ -7.97 (-6.59%)
|
Elahi Cot. / Mar 13
Elahi Cotton Mills Limited(ELCM)
|
113.56
▼ -7.6 (-6.27%)
|
Masood Textile / Mar 13
Masood Textile Mills Limited(MSOT)
|
52.20
▼ -3.35 (-6.03%)
|Stock
|Volume
|
B.O.Punjab / Mar 13
The Bank of Punjab(BOP)
|
48,481,376
▲ 0.45
|
Barkat Frisian Agro / Mar 13
Barkat Frisian Agro Limited(BFAGRO)
|
24,629,834
▲ 1.6
|
Fauji Cement / Mar 13
Fauji Cement Company Limited(FCCL)
|
19,347,646
▲ 1.13
|
Sui South Gas / Mar 13
Sui Southern Gas Company Limited(SSGC)
|
18,257,617
▲ 0.6
|
Maple Leaf Cement / Mar 13
Maple Leaf Cement Factory Limited(MLCF)
|
16,007,990
▲ 1.48
|
At-Tahur Ltd. / Mar 13
At-Tahur Limited(PREMA)
|
14,884,025
▲ 3.89
|
Cnergyico PK / Mar 13
Cnergyico PK Limited(CNERGY)
|
13,765,716
▲ 0.12
|
Symmetry Group / Mar 13
Symmetry Group Limited(SYM)
|
12,445,702
▼ -0.23
|
D.G.K.Cement / Mar 13
D.G. Khan Cement Company Limited(DGKC)
|
12,173,048
▲ 6.86
|
Silk Bank Ltd / Mar 13
Silkbank Limited(SILK)
|
11,057,559
▲ 0.01
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