KARACHI: official KCA spot rates for local dealings in Pakistan rupees on Wednesday, (March 12, 2025)

=========================================================================== The kca official spot rate for local dealings in Pakistan rupees --------------------------------------------------------------------------- For base grade 3 staple length 1-1/16" Micronaire value between 3.8 to 4.9 ncl =========================================================================== Rate Ex-gin Upcountry Spot rate Spot rate Difference for price Ex-Karachi ex. Khi. as Ex-karachi on 11-03-2025 =========================================================================== 37.324 KG 17,000 285 17,285 17,585 -300/- Equivalent 40 KGS 18,219 305 18,524 18,845 -321/- ===========================================================================

Copyright Business Recorder, 2025