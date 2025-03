LONDON: The following were Monday official prices.

========================================= ALUMINIUM ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 2715.00 2716.00 3-month 2694.00 2696.00 ========================================= COPPER ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 9546.00 9547.00 3-month 9555.00 9560.00 ========================================= ZINC ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 2826.50 2827.00 3-month 2863.00 2865.00 ========================================= NICKEL ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 16415.00 16420.00 3-month 16600.00 16650.00 ========================================= LEAD ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 2030.00 2032.00 3-month 2047.00 2047.50 =========================================

Source: London Metals Exchange.

