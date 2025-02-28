AIRLINK 184.69 Increased By ▲ 0.20 (0.11%)
BOP 12.78 Increased By ▲ 0.02 (0.16%)
CNERGY 7.81 Increased By ▲ 0.12 (1.56%)
FCCL 40.84 Decreased By ▼ -0.36 (-0.87%)
FFL 15.18 Increased By ▲ 0.06 (0.4%)
FLYNG 26.94 Increased By ▲ 0.36 (1.35%)
HUBC 131.07 Decreased By ▼ -0.76 (-0.58%)
HUMNL 13.82 Decreased By ▼ -0.27 (-1.92%)
KEL 4.51 Increased By ▲ 0.01 (0.22%)
KOSM 6.14 Decreased By ▼ -0.25 (-3.91%)
MLCF 51.23 Decreased By ▼ -0.48 (-0.93%)
OGDC 212.11 Increased By ▲ 3.23 (1.55%)
PACE 6.29 Increased By ▲ 0.02 (0.32%)
PAEL 42.55 Increased By ▲ 0.47 (1.12%)
PIAHCLA 16.51 Decreased By ▼ -0.11 (-0.66%)
PIBTL 8.94 Decreased By ▼ -0.14 (-1.54%)
POWER 11.10 Decreased By ▼ -0.17 (-1.51%)
PPL 175.00 Increased By ▲ 2.14 (1.24%)
PRL 34.73 Decreased By ▼ -0.34 (-0.97%)
PTC 23.94 Decreased By ▼ -0.50 (-2.05%)
SEARL 94.42 Decreased By ▼ -0.86 (-0.9%)
SILK 1.14 Increased By ▲ 0.01 (0.88%)
SSGC 33.11 Decreased By ▼ -1.07 (-3.13%)
SYM 17.11 Decreased By ▼ -0.61 (-3.44%)
TELE 8.25 Decreased By ▼ -0.02 (-0.24%)
TPLP 11.45 Decreased By ▼ -0.22 (-1.89%)
TRG 60.25 Decreased By ▼ -0.23 (-0.38%)
WAVESAPP 11.39 Decreased By ▼ -0.14 (-1.21%)
WTL 1.45 Decreased By ▼ -0.01 (-0.68%)
YOUW 3.93 Decreased By ▼ -0.08 (-2%)
BR100 11,930 Increased By 4.9 (0.04%)
BR30 35,810 Increased By 73.5 (0.21%)
KSE100 113,784 Decreased By -78 (-0.07%)
KSE30 35,387 Decreased By -13.7 (-0.04%)
Feb 28, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-02-28

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 27, 2025)...
Recorder Report Published 28 Feb, 2025 06:24am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 27, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      15300-15400
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8300-8750
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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