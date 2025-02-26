AIRLINK 185.82 Decreased By ▼ -2.66 (-1.41%)
BOP 12.59 Decreased By ▼ -0.11 (-0.87%)
CNERGY 7.13 Decreased By ▼ -0.12 (-1.66%)
FCCL 41.46 Decreased By ▼ -1.01 (-2.38%)
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FLYNG 25.69 Increased By ▲ 0.46 (1.82%)
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KEL 4.62 Decreased By ▼ -0.17 (-3.55%)
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MLCF 51.13 Increased By ▲ 2.09 (4.26%)
OGDC 213.33 Increased By ▲ 2.96 (1.41%)
PACE 6.70 Increased By ▲ 0.27 (4.2%)
PAEL 41.47 Decreased By ▼ -1.02 (-2.4%)
PIAHCLA 16.72 Decreased By ▼ -0.17 (-1.01%)
PIBTL 8.67 Decreased By ▼ -0.25 (-2.8%)
POWER 10.90 Increased By ▲ 0.17 (1.58%)
PPL 176.76 Decreased By ▼ -1.30 (-0.73%)
PRL 35.64 Increased By ▲ 0.40 (1.14%)
PTC 24.82 Increased By ▲ 0.01 (0.04%)
SEARL 97.32 Increased By ▲ 0.49 (0.51%)
SILK 1.12 Increased By ▲ 0.01 (0.9%)
SSGC 31.46 Decreased By ▼ -0.43 (-1.35%)
SYM 18.03 Increased By ▲ 0.31 (1.75%)
TELE 8.26 Decreased By ▼ -0.05 (-0.6%)
TPLP 11.70 Decreased By ▼ -0.16 (-1.35%)
TRG 60.06 Decreased By ▼ -3.21 (-5.07%)
WAVESAPP 11.53 Decreased By ▼ -0.11 (-0.95%)
WTL 1.49 No Change ▼ 0.00 (0%)
YOUW 3.91 Decreased By ▼ -0.03 (-0.76%)
BR100 11,985 Decreased By -37.2 (-0.31%)
BR30 35,923 Decreased By -207 (-0.57%)
KSE100 114,528 Increased By 198 (0.17%)
KSE30 35,699 Increased By 86.5 (0.24%)
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Markets Print 2025-02-26

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 25, 2025)...
Recorder Report Published 26 Feb, 2025 07:11am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 25, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      15200-15300
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8300-8750
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity prices

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Lahore Grain Market Rates

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