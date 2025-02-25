AIRLINK 188.00 Decreased By ▼ -0.48 (-0.25%)
BOP 12.68 Decreased By ▼ -0.02 (-0.16%)
CNERGY 7.24 Decreased By ▼ -0.01 (-0.14%)
FCCL 42.84 Increased By ▲ 0.37 (0.87%)
FFL 15.48 Increased By ▲ 0.03 (0.19%)
FLYNG 25.35 Increased By ▲ 0.12 (0.48%)
HUBC 133.75 Increased By ▲ 0.29 (0.22%)
HUMNL 14.49 Increased By ▲ 0.09 (0.63%)
KEL 4.77 Decreased By ▼ -0.02 (-0.42%)
KOSM 6.30 Decreased By ▼ -0.04 (-0.63%)
MLCF 50.35 Increased By ▲ 1.31 (2.67%)
OGDC 214.50 Increased By ▲ 4.13 (1.96%)
PACE 6.51 Increased By ▲ 0.08 (1.24%)
PAEL 42.49 No Change ▼ 0.00 (0%)
PIAHCLA 16.90 Increased By ▲ 0.01 (0.06%)
PIBTL 8.86 Decreased By ▼ -0.06 (-0.67%)
POWER 11.01 Increased By ▲ 0.28 (2.61%)
PPL 180.75 Increased By ▲ 2.69 (1.51%)
PRL 35.69 Increased By ▲ 0.45 (1.28%)
PTC 24.91 Increased By ▲ 0.10 (0.4%)
SEARL 98.01 Increased By ▲ 1.18 (1.22%)
SILK 1.11 No Change ▼ 0.00 (0%)
SSGC 32.03 Increased By ▲ 0.14 (0.44%)
SYM 17.77 Increased By ▲ 0.05 (0.28%)
TELE 8.34 Increased By ▲ 0.03 (0.36%)
TPLP 11.89 Increased By ▲ 0.03 (0.25%)
TRG 62.81 Decreased By ▼ -0.46 (-0.73%)
WAVESAPP 11.70 Increased By ▲ 0.06 (0.52%)
WTL 1.50 Increased By ▲ 0.01 (0.67%)
YOUW 3.99 Increased By ▲ 0.05 (1.27%)
BR100 12,150 Increased By 127.5 (1.06%)
BR30 36,538 Increased By 407.8 (1.13%)
KSE100 115,560 Increased By 1230.3 (1.08%)
KSE30 36,067 Increased By 454.6 (1.28%)
Feb 25, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-02-25

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 24, 2025)...
Recorder Report Published 25 Feb, 2025 06:53am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 24, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      15000-15300
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8300-8750
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2025

grain grain crop

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