AIRLINK 191.84 Decreased By ▼ -1.66 (-0.86%)
BOP 9.87 Increased By ▲ 0.23 (2.39%)
CNERGY 7.67 Increased By ▲ 0.14 (1.86%)
FCCL 37.86 Increased By ▲ 0.16 (0.42%)
FFL 15.76 Increased By ▲ 0.16 (1.03%)
FLYNG 25.31 Decreased By ▼ -0.28 (-1.09%)
HUBC 130.17 Increased By ▲ 3.10 (2.44%)
HUMNL 13.59 Increased By ▲ 0.09 (0.67%)
KEL 4.67 Increased By ▲ 0.09 (1.97%)
KOSM 6.21 Increased By ▲ 0.11 (1.8%)
MLCF 44.29 Increased By ▲ 0.33 (0.75%)
OGDC 206.87 Increased By ▲ 3.63 (1.79%)
PACE 6.56 Increased By ▲ 0.16 (2.5%)
PAEL 40.55 Decreased By ▼ -0.43 (-1.05%)
PIAHCLA 17.59 Increased By ▲ 0.10 (0.57%)
PIBTL 8.07 Increased By ▲ 0.41 (5.35%)
POWER 9.24 Increased By ▲ 0.16 (1.76%)
PPL 178.56 Increased By ▲ 4.31 (2.47%)
PRL 39.08 Increased By ▲ 1.01 (2.65%)
PTC 24.14 Increased By ▲ 0.07 (0.29%)
SEARL 107.85 Increased By ▲ 0.61 (0.57%)
SILK 0.97 No Change ▼ 0.00 (0%)
SSGC 39.11 Increased By ▲ 2.71 (7.45%)
SYM 19.12 Increased By ▲ 0.08 (0.42%)
TELE 8.60 Increased By ▲ 0.36 (4.37%)
TPLP 12.37 Increased By ▲ 0.59 (5.01%)
TRG 66.01 Increased By ▲ 1.13 (1.74%)
WAVESAPP 12.78 Increased By ▲ 1.15 (9.89%)
WTL 1.70 Increased By ▲ 0.02 (1.19%)
YOUW 3.95 Increased By ▲ 0.10 (2.6%)
BR100 11,930 Increased By 162.4 (1.38%)
BR30 35,660 Increased By 695.9 (1.99%)
KSE100 113,206 Increased By 1719 (1.54%)
KSE30 35,565 Increased By 630.8 (1.81%)
Jan 31, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-01-31

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 30, 2025)...
Recorder Report Published 31 Jan, 2025 02:31am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 30, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14600-14700
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8000-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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