AIRLINK 193.56 Decreased By ▼ -1.27 (-0.65%)
BOP 9.95 Increased By ▲ 0.14 (1.43%)
CNERGY 7.93 Increased By ▲ 0.57 (7.74%)
FCCL 40.65 Increased By ▲ 2.07 (5.37%)
FFL 16.86 Increased By ▲ 0.41 (2.49%)
FLYNG 27.75 Increased By ▲ 0.21 (0.76%)
HUBC 132.58 Increased By ▲ 0.83 (0.63%)
HUMNL 13.89 Increased By ▲ 0.03 (0.22%)
KEL 4.60 Decreased By ▼ -0.06 (-1.29%)
KOSM 6.62 Decreased By ▼ -0.04 (-0.6%)
MLCF 47.60 Increased By ▲ 2.21 (4.87%)
OGDC 213.91 Decreased By ▼ -0.08 (-0.04%)
PACE 6.93 Increased By ▲ 0.07 (1.02%)
PAEL 41.24 Increased By ▲ 1.18 (2.95%)
PIAHCLA 17.15 Increased By ▲ 0.36 (2.14%)
PIBTL 8.41 Increased By ▲ 0.09 (1.08%)
POWER 9.64 Increased By ▲ 0.21 (2.23%)
PPL 182.35 Increased By ▲ 0.16 (0.09%)
PRL 41.96 Increased By ▲ 0.13 (0.31%)
PTC 24.90 Increased By ▲ 0.34 (1.38%)
SEARL 106.84 Increased By ▲ 4.31 (4.2%)
SILK 0.99 Decreased By ▼ -0.01 (-1%)
SSGC 40.10 Increased By ▲ 0.66 (1.67%)
SYM 17.47 Increased By ▲ 0.14 (0.81%)
TELE 8.84 Increased By ▲ 0.08 (0.91%)
TPLP 12.75 No Change ▼ 0.00 (0%)
TRG 66.95 Increased By ▲ 1.55 (2.37%)
WAVESAPP 11.33 Increased By ▲ 0.22 (1.98%)
WTL 1.79 Increased By ▲ 0.09 (5.29%)
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BR100 12,045 Increased By 70.8 (0.59%)
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KSE30 35,794 Increased By 159 (0.45%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 23, 2025)...
Recorder Report Published 24 Jan, 2025 06:26am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 23, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14400-14500
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8200-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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