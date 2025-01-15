AIRLINK 200.29 Increased By ▲ 2.74 (1.39%)
BOP 10.49 Increased By ▲ 0.22 (2.14%)
CNERGY 7.21 Increased By ▲ 0.26 (3.74%)
FCCL 34.94 Increased By ▲ 0.52 (1.51%)
FFL 17.42 Decreased By ▼ -0.24 (-1.36%)
FLYNG 24.85 Increased By ▲ 0.25 (1.02%)
HUBC 127.81 Increased By ▲ 0.08 (0.06%)
HUMNL 13.81 Decreased By ▼ -0.02 (-0.14%)
KEL 5.00 Increased By ▲ 0.12 (2.46%)
KOSM 7.03 Increased By ▲ 0.34 (5.08%)
MLCF 44.62 Increased By ▲ 0.47 (1.06%)
OGDC 222.15 Decreased By ▼ -2.76 (-1.23%)
PACE 7.42 Decreased By ▼ -0.08 (-1.07%)
PAEL 42.80 Decreased By ▼ -0.06 (-0.14%)
PIAHCLA 17.39 Increased By ▲ 0.17 (0.99%)
PIBTL 8.51 Decreased By ▼ -0.03 (-0.35%)
POWER 9.15 Increased By ▲ 0.03 (0.33%)
PPL 192.73 Decreased By ▼ -1.57 (-0.81%)
PRL 41.50 Increased By ▲ 2.74 (7.07%)
PTC 24.44 Increased By ▲ 0.10 (0.41%)
SEARL 101.27 Increased By ▲ 1.40 (1.4%)
SILK 1.05 Increased By ▲ 0.05 (5%)
SSGC 43.87 Increased By ▲ 0.11 (0.25%)
SYM 18.76 Increased By ▲ 0.18 (0.97%)
TELE 9.54 Increased By ▲ 0.42 (4.61%)
TPLP 13.08 Increased By ▲ 0.12 (0.93%)
TRG 66.19 Increased By ▲ 2.09 (3.26%)
WAVESAPP 10.53 Increased By ▲ 0.16 (1.54%)
WTL 1.78 No Change ▼ 0.00 (0%)
YOUW 4.04 Increased By ▲ 0.02 (0.5%)
BR100 12,040 Increased By 72 (0.6%)
BR30 36,689 Increased By 5 (0.01%)
KSE100 114,804 Increased By 574.1 (0.5%)
KSE30 36,102 Increased By 118.3 (0.33%)
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Markets Print 2025-01-15

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 14, 2025)...
Recorder Report Published 15 Jan, 2025 02:59am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 14, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13700-13800
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8300-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

Rs10-11/unit fall in power tariff likely: Cabinet clears revised pacts with 14 IPPs

$25bn IT exports target: PM directs authorities to boost the IT base

Flat steel products: Govt likely to extend RD for 3 months

Finance, technology, and tourism sectors: Pakistan, Hong Kong for bolstering relations

Project’s COD changed: Member slams Nepra for overstepping authority

World Bank approves 10-year Country Partnership Framework

Power tariff may be reset annually from Jan 1

SEZs, industrial estates: New power provision system approved

No large-scale operations in KP: COAS

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