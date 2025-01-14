AIRLINK 197.55 Increased By ▲ 7.91 (4.17%)
BOP 10.27 Increased By ▲ 0.18 (1.78%)
CNERGY 6.95 Increased By ▲ 0.27 (4.04%)
FCCL 34.42 Increased By ▲ 0.28 (0.82%)
FFL 17.66 Increased By ▲ 0.57 (3.34%)
FLYNG 24.60 Increased By ▲ 0.77 (3.23%)
HUBC 127.73 Increased By ▲ 1.68 (1.33%)
HUMNL 13.83 Increased By ▲ 0.04 (0.29%)
KEL 4.88 Increased By ▲ 0.11 (2.31%)
KOSM 6.69 Increased By ▲ 0.11 (1.67%)
MLCF 44.15 Increased By ▲ 0.87 (2.01%)
OGDC 224.91 Decreased By ▼ -0.05 (-0.02%)
PACE 7.50 Increased By ▲ 0.12 (1.63%)
PAEL 42.86 Increased By ▲ 1.12 (2.68%)
PIAHCLA 17.22 Increased By ▲ 0.03 (0.17%)
PIBTL 8.54 Increased By ▲ 0.13 (1.55%)
POWER 9.12 Increased By ▲ 0.07 (0.77%)
PPL 194.30 Increased By ▲ 1.21 (0.63%)
PRL 38.76 Increased By ▲ 1.42 (3.8%)
PTC 24.34 Increased By ▲ 0.32 (1.33%)
SEARL 99.87 Increased By ▲ 5.33 (5.64%)
SILK 1.00 Increased By ▲ 0.01 (1.01%)
SSGC 43.76 Increased By ▲ 3.83 (9.59%)
SYM 18.58 Increased By ▲ 0.81 (4.56%)
TELE 9.12 Increased By ▲ 0.46 (5.31%)
TPLP 12.96 Increased By ▲ 0.57 (4.6%)
TRG 64.10 Increased By ▲ 1.45 (2.31%)
WAVESAPP 10.37 Increased By ▲ 0.09 (0.88%)
WTL 1.78 Increased By ▲ 0.03 (1.71%)
YOUW 4.02 Increased By ▲ 0.05 (1.26%)
BR100 11,968 Increased By 154.1 (1.3%)
BR30 36,684 Increased By 449.7 (1.24%)
KSE100 114,230 Increased By 982.8 (0.87%)
KSE30 35,984 Increased By 272.3 (0.76%)
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Markets Print 2025-01-14

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 13, 2025)...
Recorder Report Published 14 Jan, 2025 03:12am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 13, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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