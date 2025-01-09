AIRLINK 212.82 Increased By ▲ 3.27 (1.56%)
BOP 10.25 Decreased By ▼ -0.21 (-2.01%)
CNERGY 7.00 Decreased By ▼ -0.35 (-4.76%)
FCCL 33.47 Decreased By ▼ -0.92 (-2.68%)
FFL 17.64 Decreased By ▼ -0.41 (-2.27%)
FLYNG 21.82 Decreased By ▼ -1.10 (-4.8%)
HUBC 129.11 Decreased By ▼ -3.38 (-2.55%)
HUMNL 13.86 Decreased By ▼ -0.28 (-1.98%)
KEL 4.86 Decreased By ▼ -0.17 (-3.38%)
KOSM 6.93 Decreased By ▼ -0.14 (-1.98%)
MLCF 43.63 Decreased By ▼ -1.57 (-3.47%)
OGDC 212.95 Decreased By ▼ -5.43 (-2.49%)
PACE 7.22 Decreased By ▼ -0.36 (-4.75%)
PAEL 41.17 Decreased By ▼ -0.53 (-1.27%)
PIAHCLA 16.83 Decreased By ▼ -0.47 (-2.72%)
PIBTL 8.63 Increased By ▲ 0.08 (0.94%)
POWERPS 12.50 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 183.03 Decreased By ▼ -6.00 (-3.17%)
PRL 39.63 Decreased By ▼ -2.70 (-6.38%)
PTC 24.73 Decreased By ▼ -0.44 (-1.75%)
SEARL 98.01 Decreased By ▼ -5.95 (-5.72%)
SILK 1.01 Decreased By ▼ -0.02 (-1.94%)
SSGC 41.73 Increased By ▲ 2.49 (6.35%)
SYM 18.86 Decreased By ▼ -0.30 (-1.57%)
TELE 9.00 Decreased By ▼ -0.24 (-2.6%)
TPLP 12.40 Decreased By ▼ -0.70 (-5.34%)
TRG 65.68 Decreased By ▼ -3.50 (-5.06%)
WAVESAPP 10.98 Increased By ▲ 0.26 (2.43%)
WTL 1.79 Increased By ▲ 0.08 (4.68%)
YOUW 4.03 Decreased By ▼ -0.11 (-2.66%)
BR100 11,866 Decreased By -213.1 (-1.76%)
BR30 35,697 Decreased By -905.3 (-2.47%)
KSE100 114,148 Decreased By -1904.2 (-1.64%)
KSE30 35,952 Decreased By -625.5 (-1.71%)
Jan 09, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-01-09

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 08, 2025)...
Recorder Report Published 09 Jan, 2025 06:19am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 08, 2025) 

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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