AIRLINK 209.55 Decreased By ▼ -1.42 (-0.67%)
BOP 10.46 Decreased By ▼ -0.21 (-1.97%)
CNERGY 7.35 Decreased By ▼ -0.06 (-0.81%)
FCCL 34.39 Increased By ▲ 0.82 (2.44%)
FFL 18.05 Decreased By ▼ -0.36 (-1.96%)
FLYNG 22.92 Decreased By ▼ -0.70 (-2.96%)
HUBC 132.49 Increased By ▲ 1.10 (0.84%)
HUMNL 14.14 Increased By ▲ 0.04 (0.28%)
KEL 5.03 Increased By ▲ 0.05 (1%)
KOSM 7.07 Decreased By ▼ -0.09 (-1.26%)
MLCF 45.20 Increased By ▲ 1.44 (3.29%)
OGDC 218.38 Increased By ▲ 4.82 (2.26%)
PACE 7.58 Increased By ▲ 0.13 (1.74%)
PAEL 41.70 Increased By ▲ 0.17 (0.41%)
PIAHCLA 17.30 Decreased By ▼ -0.17 (-0.97%)
PIBTL 8.55 Decreased By ▼ -0.05 (-0.58%)
POWERPS 12.50 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 189.03 Decreased By ▼ -0.57 (-0.3%)
PRL 42.33 Decreased By ▼ -1.98 (-4.47%)
PTC 25.17 Increased By ▲ 0.20 (0.8%)
SEARL 103.96 Increased By ▲ 0.59 (0.57%)
SILK 1.03 No Change ▼ 0.00 (0%)
SSGC 39.24 Decreased By ▼ -1.26 (-3.11%)
SYM 19.16 Decreased By ▼ -0.36 (-1.84%)
TELE 9.24 Decreased By ▼ -0.20 (-2.12%)
TPLP 13.10 Decreased By ▼ -0.40 (-2.96%)
TRG 69.18 Increased By ▲ 4.71 (7.31%)
WAVESAPP 10.72 Decreased By ▼ -0.18 (-1.65%)
WTL 1.71 Increased By ▲ 0.06 (3.64%)
YOUW 4.14 Decreased By ▼ -0.07 (-1.66%)
BR100 12,079 Decreased By -111.6 (-0.92%)
BR30 36,602 Increased By 19.8 (0.05%)
KSE100 116,053 Decreased By -202.4 (-0.17%)
KSE30 36,578 Decreased By -25.8 (-0.07%)
Jan 08, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 07, 2025)...
Recorder Report Published 08 Jan, 2025 06:26am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 07, 2025) 

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13600-13700
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati? (386)        18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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