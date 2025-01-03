AGL 37.50 Decreased By ▼ -0.08 (-0.21%)
AIRLINK 222.89 Increased By ▲ 0.46 (0.21%)
BOP 10.82 Decreased By ▼ -0.14 (-1.28%)
CNERGY 7.56 Decreased By ▼ -0.10 (-1.31%)
DCL 9.42 Decreased By ▼ -0.21 (-2.18%)
DFML 40.96 Decreased By ▼ -0.74 (-1.77%)
DGKC 106.76 Decreased By ▼ -3.99 (-3.6%)
FCCL 37.07 Decreased By ▼ -0.99 (-2.6%)
FFL 19.24 Increased By ▲ 0.95 (5.19%)
HASCOL 13.18 Decreased By ▼ -0.19 (-1.42%)
HUBC 132.64 Decreased By ▼ -2.32 (-1.72%)
HUMNL 14.73 Decreased By ▼ -0.86 (-5.52%)
KEL 5.40 Decreased By ▼ -0.16 (-2.88%)
KOSM 7.48 Increased By ▲ 0.07 (0.94%)
MLCF 48.18 Decreased By ▼ -2.15 (-4.27%)
NBP 66.29 Decreased By ▼ -0.18 (-0.27%)
OGDC 223.26 Decreased By ▼ -5.35 (-2.34%)
PAEL 43.50 Increased By ▲ 0.13 (0.3%)
PIBTL 9.07 Decreased By ▼ -0.23 (-2.47%)
PPL 198.24 Decreased By ▼ -4.89 (-2.41%)
PRL 42.24 Decreased By ▼ -0.62 (-1.45%)
PTC 27.39 Increased By ▲ 0.06 (0.22%)
SEARL 110.08 Increased By ▲ 3.06 (2.86%)
TELE 10.52 Increased By ▲ 0.74 (7.57%)
TOMCL 36.62 Decreased By ▼ -0.01 (-0.03%)
TPLP 14.95 Decreased By ▼ -0.28 (-1.84%)
TREET 26.53 Decreased By ▼ -0.26 (-0.97%)
TRG 68.85 Decreased By ▼ -1.30 (-1.85%)
UNITY 34.19 No Change ▼ 0.00 (0%)
WTL 1.79 Increased By ▲ 0.03 (1.7%)
BR100 12,363 Decreased By -32.9 (-0.27%)
BR30 38,218 Decreased By -629.2 (-1.62%)
KSE100 117,120 Increased By 111.6 (0.1%)
KSE30 36,937 Increased By 72.2 (0.2%)
Jan 03, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-01-03

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 02, 2025)...
Recorder Report Published 03 Jan, 2025 05:54am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 02, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13500-13600
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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