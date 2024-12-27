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PPL 191.66 Decreased By ▼ -8.69 (-4.34%)
PRL 37.92 Decreased By ▼ -0.96 (-2.47%)
PTC 26.34 Decreased By ▼ -0.54 (-2.01%)
SEARL 104.00 Increased By ▲ 0.37 (0.36%)
TELE 8.39 Decreased By ▼ -0.06 (-0.71%)
TOMCL 34.75 Decreased By ▼ -0.50 (-1.42%)
TPLP 12.88 Decreased By ▼ -0.64 (-4.73%)
TREET 25.34 Increased By ▲ 0.33 (1.32%)
TRG 70.45 Increased By ▲ 6.33 (9.87%)
UNITY 33.39 Decreased By ▼ -1.13 (-3.27%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (December 26, 2024)...
Recorder Report Published 27 Dec, 2024 06:27am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (December 26, 2024) 

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13400-13500
Gur                        15000-19000
Shakar                     17500-20000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati? (386)        18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2024

grain grain crop

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