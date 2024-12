Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (December 16, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.T Quetta Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corpt 15-12-2024 Op-2 Estia Disc Mogas Gac Pakistan 10-12-2024 Op-3 Blue Moon Load HSFO Alphine Marine 14-12-2024 Service B-1 Seahan Disc Alphine Marine 16-12-2024 Nuria Chemical Service B-2 GingaSaker Disc Alphine Marine 13-12-2024 Chemical Service B-5 Cs Sarfina Load Rice Star Shipping 14-12-2024 B-10/B-11 Puffin Load Seatrade 16-12-2024 Bulker Clinkers Shipping B-11/B-12 Crimson Load Ocean Service 14-12-2024 Grace Clinkers B-13/B-14 Meghna Load Bulk Shipping 16-12-2024 Prosper Clinkers Agencies B-16/B-17 Yara J Disc Soya Eastwind 01-12-2024 Beans Seeds Shipping Co Nmb-1 Rabani Load Rice N.S Shipping Li 11-12-2024 Nmb-1 Mohammadi Load Rice Al Faizan 30-11-2024 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Sinar Bajo Dis/Load Southern 15-12-2024 Containers Agencies ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 Hmm Dis/Load United Marine 14-12-2024 Promise Containers Agencies Sapt-2 Varada Dis/Load Eastwind Shippi 15-12-2024 Containers Company Sapt-3 Zhong Gu Dis/Load United Marine 15-12-2024 Nan Ning Containers Agencies Sapt-4 Apl Miami Dis/Load CmaCgm 15-12-2024 Containers Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hmm Promise 16-12-2024 Dis/Load United Marine Containers Agencies ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T Khairpur 16-12-2024 D/37000 Mogas Alphine Marine Service Manzanillo 16-12-2024 D/L Container Msc Agency Bridge Pakistan X-Press 16-12-2024 D/L Container X-Press Feeders Kohima Ship Agency Pak Vung Tau 16-12-2024 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan Assidon 16-12-2024 D/L Container Oceansea Shipping Xin Fu Zhou 16-12-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Spil Citra 16-12-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Sea Tiger 1 17-12-2024 D/10000 Alphine Marine Palm Oli Service Conti 17-12-2024 D/L Container Ocean Network Annapurna Express Pakistan Hmm Tacoma 17-12-2024 D/L Container United Marine Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Pu Sheng 6 16-12-2024 General Cargo - Cosco New York 16-12-2024 Container Ship - Kmtc Jebel Ali 16-12-2024 Container Ship - Woohyun Star 16-12-2024 Rice - Gfs Ruby 16-12-2024 Container Ship - Yokohama Express 16-12-2024 Container Ship - Zhong Gu Hang Zhou 16-12-2024 Container Ship - Maled 16-12-2024 Tanker - Zhong Gu Chong Qing 16-12-2024 Container Ship - Adam Junior 16-12-2024 Rice - Da Zi Yun 16-12-2024 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Ken Colon Rice East Wind Dec. 13, 2024 MW-2 Kouras Rice- Global M Time Dec. 15, 2024 Queen Cement ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Apollo GR Coal Ocean World Dec. 08, 2024 PIBT Erin Manx Coal GM. Shipp Dec. 15, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Anikitos Soya Alpine Dec. 16, 2024 Been oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT X-Press Container X-Press Dec. 15, 2024 Kohima Feeders ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sea Wolf Mogas Alpine Dec. 15, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Split Soya Bean Coastal Shipp Dec. 12, 2024 Seed ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Ullswater LPG Universal Shipp Dec. 14, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= X-Press Kohima Container X-Press Feeders Dec. 16, 2024 Split Soya Bean Coastal Shipp -do- Seed Ullswater LPG Universal Shipp -do- Apollo GR Coal Ocean World -do- Sea Wolf Mogas Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Limco Logger Rice East Wind Dec. 16, 2024 Amis Queen Canola Ocean Service -do- Hafnia Excellence Gas oil Alpine -do- Sea Fortune Chemicals Alpine -do- Al-Deebel LNG GSA -do- African Leopard Coal Int. Shipping Waiting for Berths African Bari Bird Coal East Wind -do- Atilla Iron Ore Gear Bulk -do- Darya Jaya Coal East Wind -do- Rui Ning-9 Coal Cowas Jee -do- Yangze-31 Rice East Wind -do- True Harmony Rice Ocean World -do- IVS Crimson Creek Coal GSA -do- Saga Palm oil Alpine -do- Asia Liberty Palm oil Alpine -do- Eva Pearl Palm oil Alpine -do- Wisco Adventure Palm oil Alpine -do- Spar Vega Coal Bur Jojee -do- One Recommendation Container O.N.E -do- Renad Gas oil Alpine -do- Beauty Jasmine Coal GSA -do- Sinar Palm oil Alpine -do- Malahayati Arctic Tern Palm oil Alpine -do- Eva Hansa Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Al-Diab LPG GSA Dec. 16, 2024 Cussler Container GAC -do- MSC Candice Container MSC PAK Dec. 17, 2024 MSC Positano Container MSC PAK -do- Maersk Hartford Container GAC -do- =============================================================================

