AGL 40.13 Increased By ▲ 0.12 (0.3%)
AIRLINK 189.43 Increased By ▲ 1.45 (0.77%)
BOP 10.34 Increased By ▲ 0.22 (2.17%)
CNERGY 7.21 Increased By ▲ 0.10 (1.41%)
DCL 10.21 Increased By ▲ 0.06 (0.59%)
DFML 41.80 Increased By ▲ 0.23 (0.55%)
DGKC 108.63 Increased By ▲ 0.72 (0.67%)
FCCL 38.59 Decreased By ▼ -0.41 (-1.05%)
FFBL 89.91 Increased By ▲ 7.89 (9.62%)
FFL 15.02 Increased By ▲ 0.12 (0.81%)
HUBC 123.23 Increased By ▲ 3.77 (3.16%)
HUMNL 14.45 Increased By ▲ 0.40 (2.85%)
KEL 6.34 Decreased By ▼ -0.06 (-0.94%)
KOSM 8.40 Increased By ▲ 0.33 (4.09%)
MLCF 49.47 No Change ▼ 0.00 (0%)
NBP 74.82 Increased By ▲ 1.16 (1.57%)
OGDC 213.41 Increased By ▲ 8.56 (4.18%)
PAEL 32.99 Decreased By ▼ -0.57 (-1.7%)
PIBTL 9.07 Increased By ▲ 1.00 (12.39%)
PPL 199.93 Increased By ▲ 14.52 (7.83%)
PRL 34.55 Increased By ▲ 0.94 (2.8%)
PTC 27.21 Decreased By ▼ -0.18 (-0.66%)
SEARL 118.19 Decreased By ▼ -1.63 (-1.36%)
TELE 9.88 Increased By ▲ 0.19 (1.96%)
TOMCL 35.42 Increased By ▲ 0.12 (0.34%)
TPLP 12.57 Increased By ▲ 0.32 (2.61%)
TREET 22.29 Increased By ▲ 2.03 (10.02%)
TRG 60.90 Increased By ▲ 0.12 (0.2%)
UNITY 36.69 Decreased By ▼ -1.30 (-3.42%)
WTL 1.79 Increased By ▲ 0.14 (8.48%)
BR100 12,159 Increased By 386.9 (3.29%)
BR30 37,770 Increased By 1185.5 (3.24%)
KSE100 114,181 Increased By 3370.3 (3.04%)
KSE30 35,701 Increased By 1272.1 (3.69%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (December 12, 2024)...
Recorder Report Published 13 Dec, 2024 06:29am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (December 12, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      12900-13000
Gur                        15000-19000
Shakar                     17500-20000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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