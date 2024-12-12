AGL 40.01 Decreased By ▼ -0.01 (-0.02%)
AIRLINK 187.98 Increased By ▲ 9.91 (5.57%)
BOP 10.12 Increased By ▲ 0.16 (1.61%)
CNERGY 7.11 Increased By ▲ 0.17 (2.45%)
DCL 10.15 Increased By ▲ 0.06 (0.59%)
DFML 41.57 No Change ▼ 0.00 (0%)
DGKC 107.91 Increased By ▲ 1.02 (0.95%)
FCCL 39.00 Decreased By ▼ -0.03 (-0.08%)
FFBL 82.02 Increased By ▲ 0.13 (0.16%)
FFL 14.90 Increased By ▲ 1.20 (8.76%)
HUBC 119.46 Increased By ▲ 0.21 (0.18%)
HUMNL 14.05 Increased By ▲ 0.05 (0.36%)
KEL 6.40 Increased By ▲ 0.49 (8.29%)
KOSM 8.07 Increased By ▲ 0.01 (0.12%)
MLCF 49.47 Increased By ▲ 1.37 (2.85%)
NBP 73.66 Increased By ▲ 0.83 (1.14%)
OGDC 204.85 Increased By ▲ 11.09 (5.72%)
PAEL 33.56 Increased By ▲ 1.41 (4.39%)
PIBTL 8.07 Increased By ▲ 0.05 (0.62%)
PPL 185.41 Increased By ▲ 11.34 (6.51%)
PRL 33.61 Increased By ▲ 1.01 (3.1%)
PTC 27.39 Increased By ▲ 2.12 (8.39%)
SEARL 119.82 Decreased By ▼ -5.14 (-4.11%)
TELE 9.69 Increased By ▲ 0.27 (2.87%)
TOMCL 35.30 Decreased By ▼ -0.09 (-0.25%)
TPLP 12.25 Increased By ▲ 0.63 (5.42%)
TREET 20.26 Increased By ▲ 1.84 (9.99%)
TRG 60.78 Increased By ▲ 0.29 (0.48%)
UNITY 37.99 Decreased By ▼ -0.22 (-0.58%)
WTL 1.65 Decreased By ▼ -0.01 (-0.6%)
BR100 11,772 Increased By 249.2 (2.16%)
BR30 36,584 Increased By 1034.2 (2.91%)
KSE100 110,810 Increased By 1913.6 (1.76%)
KSE30 34,429 Increased By 620.5 (1.84%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (December 11, 2024)...
Recorder Report Published 12 Dec, 2024 06:01am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (December 11, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      12900-13000
Gur                        15000-19000
Shakar                     17500-20000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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