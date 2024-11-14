AGL 40.00 Decreased By ▼ -0.01 (-0.02%)
AIRLINK 127.00 Decreased By ▼ -0.99 (-0.77%)
BOP 6.68 Increased By ▲ 0.08 (1.21%)
CNERGY 4.49 Decreased By ▼ -0.11 (-2.39%)
DCL 8.60 Increased By ▲ 0.12 (1.42%)
DFML 41.30 Decreased By ▼ -0.18 (-0.43%)
DGKC 86.71 Increased By ▲ 0.13 (0.15%)
FCCL 32.16 Increased By ▲ 0.02 (0.06%)
FFBL 64.70 Decreased By ▼ -0.72 (-1.1%)
FFL 10.29 Increased By ▲ 0.04 (0.39%)
HUBC 109.51 Decreased By ▼ -0.98 (-0.89%)
HUMNL 14.90 Increased By ▲ 0.15 (1.02%)
KEL 5.05 Decreased By ▼ -0.08 (-1.56%)
KOSM 7.40 Increased By ▲ 0.28 (3.93%)
MLCF 41.39 Decreased By ▼ -0.26 (-0.62%)
NBP 60.60 Increased By ▲ 0.51 (0.85%)
OGDC 190.00 Decreased By ▼ -4.69 (-2.41%)
PAEL 27.81 Decreased By ▼ -0.14 (-0.5%)
PIBTL 7.75 Decreased By ▼ -0.25 (-3.13%)
PPL 149.75 Decreased By ▼ -1.42 (-0.94%)
PRL 26.73 Decreased By ▼ -0.15 (-0.56%)
PTC 16.18 Increased By ▲ 0.18 (1.13%)
SEARL 86.02 Increased By ▲ 7.82 (10%)
TELE 7.72 Increased By ▲ 0.33 (4.47%)
TOMCL 35.58 Decreased By ▼ -0.09 (-0.25%)
TPLP 8.14 Increased By ▲ 0.23 (2.91%)
TREET 16.51 Increased By ▲ 0.62 (3.9%)
TRG 53.35 Increased By ▲ 0.59 (1.12%)
UNITY 26.28 Decreased By ▼ -0.27 (-1.02%)
WTL 1.26 Decreased By ▼ -0.01 (-0.79%)
BR100 9,889 Decreased By -31.1 (-0.31%)
BR30 30,611 Decreased By -140.9 (-0.46%)
KSE100 93,355 Increased By 130.9 (0.14%)
KSE30 28,931 Increased By 46 (0.16%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 13, 2024)...
Recorder Report Published 14 Nov, 2024 06:33am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 13, 2024) 

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      12500-12600
Gur                        17000-20000
Shakar                     18000-22000
Ghee (16 kg)                 8300-8650
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2024

grain grain crop

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