KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (October 01, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T.Quetta Disc Pakistan National Crude Oil Shipping Corp 29-09-2024 OP-2 Golden Load East Wind Shipping Unity Molasses Company 28-09-2024 OP-3 Nord Disc Trans Maritime 01-10-2024 Majestic Mogas Pvt Ltd B-2 Orchid Disc Alpine Marine 30-09-2024 Sylt Chemical Services B-6/B-7 Cosco Disc Load Cosco Shipping New York Container Line Pakistan 30-09-2024 B-9/B-8 Independent Disc Load Riazeda 30-09-2024 Spirit Container (Pvt) Ltd B-14/B-13 Brigittee Disc Rock WMA Ship 29-09-2024 Phosphate Care Services B-16/B-17 Tomini Load Talc Swift Shipping 24-09-2024 Entity Powder ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-27/B-26 Ym Disc Load In Shipping 30-09-2024 Express Container B-28/B-29 Safeen Disc Load Hapag Lloyd 01-10-2024 Power Container Pakistan B-29/B-30 Zhong Gu Disc Load X-Press Feeders 30-09-2024 Bo Hai Container Shipping ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 CmaCgm Disc Load CmaCgm 30-09-2024 Pegasus Container Pakistan Saptl-3 Hyundai Disc Load United Marine 30-09-2024 Mars Container Agencies Saptl-4 X-Press Disc Load X-Press Feeders 30-09-2024 Carina Container Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Safeen Power 01-10-2024 Disc Load Hapag Lloyd Container Pakistan Cosco 01-10-2024 Disc Load Cosco Shipping New York Container Line Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Southern 01-10-2024 L/15000HSFO Alpine Marine Leader Services Xin Beijing 01-10-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Big Lilly 01-10-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Akij Moon 01-10-2024 L/55000 Clinkers Gear Bulk Shipping KTMC 02-10-2024 D/L Container United Marine Chennai Agencies APL Mexico 02-10-2024 D/L Container CmaCgm City Pakistan CS Calla 02-10-2024 D/31943 WMA Shipcare Diammoium Services Phosphate Ocean Wealth 02-10-2024 D/38456 General Legend Shipping Cargo &Logistics ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Wan Hai 626 01-10-2024 Container Ship - Grace Bridge 01-10-2024 Container Ship - Cypress 01-10-2024 Container Ship - Sea Harvest 01-10-2024 Tanker - X-Press Anglesey 01-10-2024 Container Ship - TG Gemini 01-10-2024 Tanker - CL Anzi He 01-10-2024 Clinkers - DS Cougar 01-10-2024 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Clipper Trent Rice Ocean Service Sep. 27, 2024 MW-2 ATN Unity PKE Alpine Sep. 23, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Scarabe Coal Ocean World Sep. 24, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Sep. 30, 2024 Positano ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Southern HSFO Alpine Sep. 28, 2024 Leader ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Ashico Rice Universal Sep. 30, 2024 Victoria Ship FAP Forza Rice Ocean World Sep. 25, 2024 Roma ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Apollon-D Container GAC Oct. 01, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Southern Leader HSFO Alpine Oct. 01, 2024 ATN Unity PKE Alpine -do- Alden Chemicals Alpine -do- MSC Positano Container MSC PAK -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Phoenicianm Rice East Wind Oct. 01, 2024 Acadia Park Chemicals East Wind -do- Ice Fighter Fuel oil Alpine -do- TSS Amber Container Panama Waiting for Berths Papino Steel coil GAC -do- Sunda Cement Crystal Sea Ser -do- Tubul Container Hapag Lloyd -do- Khairpur Gasoline Alpine -do- Rakan-5 Rice East Wind -do- Christos-K Cement Global Maritime -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Kinloss Container GAC Oct. 01, 2024 Maersk Cabo Verde Container GAC Oct. 02, 2024 APL Mexico City Container GAC -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024