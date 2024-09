Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (September 11, 2024) .

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Stens Disc Soya Seatrade 10-09-2024 Convoy Bean Oil Shipping B-1 Asian Load Eastwind 09-09-2024 Lilac Ethanol Shipping Co. B-2 GingaSaker Disc Alphine Marine 10-09-2024 Chemical Services B-10/B-11 Pacific Load National 10-09-2024 Tulip Clinkers Terminals B-12/B-11 Clipper Load Universal 09-09-2024 Kythira Clinkers Shipping B-14/B-13 Petrel Load Sirius 09-09-2024 Bulker Clinkers Logistics B-14/B-15 Howes Disc General Seahawks 11-09-2024 Jonna Cargo Nmb-2 Al Load N.S 11-09-2024 Khaleel 3 Cows Shipping ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Tan Load Ocean 02-09-2024 Binh 59 Rice World B-28/B-29 Wan Disc. Load Riazeda 09-09-2024 Hai 625 Container ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-1 Zhong Gu Disc. Load Allied Logistic 10-09-2024 Gui Yang Container Saptl-3 Cosco Disc Load Cosco Shipping 10-09-2024 Shipping Peru Container Line Pak Saptl-4 Nyk Disc Load Ocean Network 10-09-2024 Vesta Container Express Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Asian Lilac 11-09-2024 Load Ethanol Eastwind Shipping Company GingaSaker 11-09-2024 Disc. Chemical Alphine Marine Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Bochem 11-09-2024 D/5123 Asia Marine Rotterdam Orthoxylene Jolly Verde 11-09-2024 D/L Container East Sea Transport Vancouver 11-09-2024 D/L Container Oocl Pakistan Xin Fu Zhou 11-09-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Li Dian 3 11-09-2024 D/53196 General Legend Shipping Cargo &Logistics Joanna 12-09-2024 D/4000 Chemical Eastwind Shipping Company ApiBhum 12-09-2024 D/L Container United Marine Agencies Hmm 12-09-2024 D/L Container United Marine Promise Agencies Dimitris Y 12-09-2024 D/L Container Ocean Network Ship Sailed Express Pakistan ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.t. Sargodha 11-09-2024 Tanker - M.t.Mardan 11-09-2024 Tanker - Beira 11-09-2024 General Cargo - Atlantic Ibis 11-09-2024 Container Ship - Valence 11-09-2024 Container Ship - DevbulkSaliha 11-09-2024 Rice - Addison 11-09-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Da Heng Bitumen Trans Sep. 10, 2024 Shan Marine MW-2 CP Cement Global Sep. 08, 2024 Shenzhen Maritime MW-4 Kaley Coal Ocean Sep. 08, 2024 World ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Sea Coal Ocean Sep. 09, 2024 Destiny World ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT AU Palm Alpine Sep. 09, 2024 Taurus oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Sep. 10, 2024 Nyassa QICT Maersk Container GAC Sep. 10, 2024 Hartford ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC Sep. 10, 2024 Capetown-III PAK ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO NCC Gas Sharaf Sep. 09, 2024 Bader oil Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL LNGc LNG GSA Sep. 10, 2024 Simaisma ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Al-Diab-II LPG Merchant Sep. 10, 2024 Marine ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Eva Hong Chemicals East Sep. 09, 2024 kong Wind ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Diamond Globe Canola Ocean Service Sep. 11, 2024 MSC Surabaya-VIII Container MSC PAK -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Hartford Container GAC Sep. 11, 2024 Maersk Nyassa Container GAC -do- MSC Capetown-III Container MSC PAK -do- Eva Hong kong Chemicals East Wind -do- Sea Destiny Coal Ocean World -do- NCC Bader Gas oil Sharaf Shipping -do- Al-Diab-II LPG Merchant Marine -do- AU Taurus Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= New Levant Peas Coastal Shipping Sep. 11, 2024 Maya Gas-1 LPG M International -do- HPC Vision Fertilizer Alpine -do- Lusail Container GSA -do- Khairpur Mogas Alpine -do- Torm Malaysia Palm oil Alpine -do- Ammos Rice Crystal Sea Serv Waiting for Berths Clipper Lis Rice Star Shipping -do- Chem- route Sky Palm oil Alpine -do- Ab Serena Chemicals Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CL Anzi He Coal Alpine Sep. 11, 2024 CMA CGM La Scala Container GAC -do- Marathopolis Container GAC -do- ONE Recommendation Container ONE Sep. 12, 2024 =============================================================================

