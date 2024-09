Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (September 09, 2024).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.t Disc.Curde Oil Pakistan National Sargodha Ship. Corp 06-09-2024 OP-2 M.t.Mardan Disc.Curde Oil Pakistan National Ship. Corp 06-09-2024 OP-3 Axios I Load Alphine Marine 07-09-2024 H.S.F.O Services B-1 Hodaka Disc Gac Pakistan 06-09-2024 Galaxy Base Oil B-4 Devbulk Load Rice Ocean World 04-09-2024 Saliha B-15/B-14 Ssi Disc Legend Shipping & Resolute General Logistics 06-09-2024 Cargo B-16/B-17 Beira Disc Seahawks 08-09-2024 General Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Tan Binh 59 Load Rice Ocean World 02-09-2024 B-25 Da Tai Disc Cosco Shipping 06-09-2024 General Line Pak Cargo B-26/B-27 Xin Ning Bo Disc Load Cosco Shipping 08-09-2024 Container Line Pak B-28/B-29 Safeen Disc Load Hapag-Lloyd 09-09-2024 Power Container Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-1 Gsl Disc Load Gac 08-09-2024 Nicoletta Container Pakistan Saplt-2 Beijing Disc Load Diamond Shippin 08-09-2024 Bridge Container Services ============================================================================= Saptl-3/Saptl-2 Msc Disc Load Msc Agency 03-09-2024 ============================================================================= Carlotta Container Pakistan Saptl-4 Nigbo Disc Load Hapag-Lloyd 08-09-2024 Express Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Ning Bo 09-09-2024 Disc Load Cosco Shipping Container Line Pak ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Asian Lilac 09-09-2024 L/3500 Ethanol Eastwind Shipping Company GingaSaker 09-09-2024 D/5500 Alphine Marine Chemical Services Gulf Jalmuda 09-09-2024 D/20000 Alphine Marine Chemical Services Erdek 09-09-2024 D/8000 Alphine Marine Chemical Services Atlantic Ibis 09-09-2024 D/L Container Cosco Shipping Valence 09-09-2024 D/L Container Eastwind Shipping Company Wan Hai 625 09-09-2024 D/L Container Riazeda Baker River 09-09-2024 L/49000 Clinkers Crystal Sea Services Clipper Kythira 09-09-2024 L/55000 Clinkers Universal Shipping Pacific Tulip 09-09-2024 L/55000 Clinkers Seatrade Shipping Cosco 10-09-2024 D/L Container Cosco Shipping Shipping Peru Line Pak Nyk Vesta 10-09-2024 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Zhong Gu Gui Yang 10-09-2024 D/L Container Allied Logistic ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ym Excellence 09-09-2024 Container Ship - M.t. Quetta 09-09-2024 Tanker - Cosco Glory 09-09-2024 Container Ship - JaruBhum 09-09-2024 Container Ship - Chem Neon 09-09-2024 Tanker - Zhong Gu Bo Hai 09-09-2024 Container Ship - Hodaka Galaxy 09-09-2024 Tanker - Ssi Resolute 09-09-2024 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 CP Cement Global Sep. 08, 2024 Shenzhen Maritime MW-2 Haj Cement Crystal Sea Sep. 04, 2024 Mohammad MW-4 Kaley Coal Ocean World Sep. 08, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Diamond Canola Ocean Sep. 05, 2024 Globe Service ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG M International Sep. 04, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Amir Gas LPG M International Sep. 08, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Hafnia Leopard Mogas Alpine Sep. 09, 2024 Chemroad Sakura Palm oil Alpine -do- Atlantic Ibis Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Amir Gas LPG M International Sep. 09, 2024 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= NCC Bader Gas oil Sharaf Shipping Sep. 09, 2024 AU Taurus Palm oil Alpine -do- Sea Destiny Coal Ocean World -do- Eva Hong kong Chemicals East Wind -do- New Levant Peas Coastal Shipping Waiting for Berths Da Heng Shan Bitumen Trans Marine -do- Torm Malaysia Palm oil Alpine -do- Ammos Rice Crystal Sea Serv -do- Clipper Lis Rice Star Shipping -do- Maya Gas-1 LPG M International -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Surabaya-VIII Container MSC PAK Sep. 10, 2024 MSC Capetown-III Container MSC PAK -do- MSC Positano Container MSC PAK -do- MSC Ellen Container MSC PAK -do- Maersk Nyassa Container GAC -do- Maersk Hartford Container GAC -do- =============================================================================

