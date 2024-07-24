AGL 22.94 Increased By ▲ 0.91 (4.13%)
AIRLINK 111.29 Increased By ▲ 6.49 (6.19%)
BOP 5.25 Increased By ▲ 0.03 (0.57%)
CNERGY 3.72 Decreased By ▼ -0.01 (-0.27%)
DCL 7.99 Increased By ▲ 0.29 (3.77%)
DFML 40.27 Increased By ▲ 3.87 (10.63%)
DGKC 88.00 Increased By ▲ 0.95 (1.09%)
FCCL 21.99 Increased By ▲ 0.01 (0.05%)
FFBL 42.20 Increased By ▲ 1.24 (3.03%)
FFL 8.55 Decreased By ▼ -0.10 (-1.16%)
HUBC 153.29 Increased By ▲ 3.04 (2.02%)
HUMNL 10.45 Increased By ▲ 0.14 (1.36%)
KEL 4.50 Increased By ▲ 0.05 (1.12%)
KOSM 3.85 Increased By ▲ 0.06 (1.58%)
MLCF 36.80 Decreased By ▼ -0.10 (-0.27%)
NBP 47.99 Increased By ▲ 0.06 (0.13%)
OGDC 131.80 Increased By ▲ 2.10 (1.62%)
PAEL 26.15 Decreased By ▼ -0.34 (-1.28%)
PIBTL 6.03 Increased By ▲ 0.05 (0.84%)
PPL 115.50 Increased By ▲ 1.16 (1.01%)
PRL 22.60 No Change ▼ 0.00 (0%)
PTC 12.58 Increased By ▲ 0.06 (0.48%)
SEARL 55.69 Increased By ▲ 1.49 (2.75%)
TELE 7.20 Increased By ▲ 0.10 (1.41%)
TOMCL 37.00 Increased By ▲ 1.10 (3.06%)
TPLP 7.85 Decreased By ▼ -0.30 (-3.68%)
TREET 15.30 Decreased By ▼ -0.20 (-1.29%)
TRG 54.55 Increased By ▲ 0.54 (1%)
UNITY 31.86 Decreased By ▼ -0.14 (-0.44%)
WTL 1.17 Decreased By ▼ -0.02 (-1.68%)
BR100 8,343 Increased By 52.7 (0.64%)
BR30 26,335 Increased By 323.4 (1.24%)
KSE100 78,987 Increased By 447.9 (0.57%)
KSE30 25,365 Increased By 156.8 (0.62%)
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Markets Print 2024-07-24

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 23, 2024)...
Recorder Report Published 24 Jul, 2024 05:38am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 23, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14150-14200
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7200-7650
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          28000-31000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           46000-48000
Dal Mash (Chilka)          45000-52000
Dal Mash (Washed)          54000-57000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-impor)       25000-29000
Masoor (salam-local)       29000-30000
Gram White                 23000-29000
Gram Black                 27000-30000
Dal Chana (Thin)           28000-29000
Dal Chana (Thick)          30000-31000
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                25000-30000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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