AIRLINK 88.73 Increased By ▲ 1.18 (1.35%)
BOP 5.07 Increased By ▲ 0.23 (4.75%)
CNERGY 3.87 Increased By ▲ 0.11 (2.93%)
DFML 43.15 Increased By ▲ 2.62 (6.46%)
DGKC 90.48 Increased By ▲ 0.71 (0.79%)
FCCL 22.68 Decreased By ▼ -0.07 (-0.31%)
FFBL 38.15 Increased By ▲ 1.62 (4.43%)
FFL 9.20 Increased By ▲ 0.18 (2%)
GGL 9.58 Increased By ▲ 0.12 (1.27%)
HASCOL 6.03 Decreased By ▼ -0.07 (-1.15%)
HBL 126.00 Increased By ▲ 1.05 (0.84%)
HUBC 164.00 Increased By ▲ 0.25 (0.15%)
HUMNL 10.62 Increased By ▲ 0.36 (3.51%)
KEL 4.71 Increased By ▲ 0.16 (3.52%)
KOSM 4.25 Increased By ▲ 0.14 (3.41%)
MLCF 37.80 Decreased By ▼ -0.20 (-0.53%)
OGDC 136.00 Increased By ▲ 0.24 (0.18%)
PAEL 25.00 Decreased By ▼ -0.07 (-0.28%)
PIBTL 6.20 Increased By ▲ 0.11 (1.81%)
PPL 123.77 Increased By ▲ 2.87 (2.37%)
PRL 23.21 Decreased By ▼ -0.09 (-0.39%)
PTC 12.63 Increased By ▲ 0.01 (0.08%)
SEARL 58.68 Increased By ▲ 0.58 (1%)
SNGP 66.10 Increased By ▲ 1.82 (2.83%)
SSGC 9.82 Increased By ▲ 0.07 (0.72%)
TELE 7.60 Increased By ▲ 0.17 (2.29%)
TPLP 8.85 Decreased By ▼ -0.02 (-0.23%)
TRG 62.30 Increased By ▲ 0.55 (0.89%)
UNITY 31.29 Increased By ▲ 0.03 (0.1%)
WTL 1.28 Increased By ▲ 0.03 (2.4%)
BR100 8,429 No Change 0 (0%)
BR30 26,963 No Change 0 (0%)
KSE100 79,553 No Change 0 (0%)
KSE30 25,584 No Change 0 (0%)
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Markets Print 2024-07-03

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 02, 2024)...
Recorder Report Published 03 Jul, 2024 07:35am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 02, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14100-14200
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7570
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                21000-26000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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