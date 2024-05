KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (May 02, 2024).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL MW-1 Woohyun Steel Coil GAC May. 01 2024 Star MW-2 Akij Moon Cement Global May. 01 2024 Maritime PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL PIBT Libertango Coal Eastwind Apr. 27, 2024 FOTCO OIL TERMINAL FOTCO Sea Song Fuel Oil GAC May 01 2024 GRAIN & FERTILIZER TEMINAL FAP Majestic Rice Universal Apr. 29, 2024 Noor Shipp ENGRO ELENGY TERMINAL EETL Lusail LNG GSA May. 01 2024 SSGC LPG TERMINAL SSGC Loxley LPG Transmarine Apr. 27, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Cario Container GAC May. 02, 2024 Tristar Prosperity Coal Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Yun Ding-19 Palm oil Alpine May. 02, 2024 Marina Arung EDS oil Alpine -do- Nil Waiting for Berths ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= APL Le Havre Container GAC May 02, 2024 APL Minnesota Container GAC May 03, 2024 =============================================================================

