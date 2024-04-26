AIRLINK 79.41 Increased By ▲ 1.02 (1.3%)
BOP 5.33 Decreased By ▼ -0.01 (-0.19%)
CNERGY 4.38 Increased By ▲ 0.05 (1.15%)
DFML 33.19 Increased By ▲ 2.32 (7.52%)
DGKC 76.87 Decreased By ▼ -1.64 (-2.09%)
FCCL 20.53 Decreased By ▼ -0.05 (-0.24%)
FFBL 31.40 Decreased By ▼ -0.90 (-2.79%)
FFL 9.85 Decreased By ▼ -0.37 (-3.62%)
GGL 10.25 Decreased By ▼ -0.04 (-0.39%)
HBL 117.93 Decreased By ▼ -0.57 (-0.48%)
HUBC 134.10 Decreased By ▼ -1.00 (-0.74%)
HUMNL 7.00 Increased By ▲ 0.13 (1.89%)
KEL 4.67 Increased By ▲ 0.50 (11.99%)
KOSM 4.74 Increased By ▲ 0.01 (0.21%)
MLCF 37.44 Decreased By ▼ -1.23 (-3.18%)
OGDC 136.70 Increased By ▲ 1.85 (1.37%)
PAEL 23.15 Decreased By ▼ -0.25 (-1.07%)
PIAA 26.55 Decreased By ▼ -0.09 (-0.34%)
PIBTL 7.00 Decreased By ▼ -0.02 (-0.28%)
PPL 113.75 Increased By ▲ 0.30 (0.26%)
PRL 27.52 Decreased By ▼ -0.21 (-0.76%)
PTC 14.75 Increased By ▲ 0.15 (1.03%)
SEARL 57.20 Increased By ▲ 0.70 (1.24%)
SNGP 67.50 Increased By ▲ 1.20 (1.81%)
SSGC 11.09 Increased By ▲ 0.15 (1.37%)
TELE 9.23 Increased By ▲ 0.08 (0.87%)
TPLP 11.56 Decreased By ▼ -0.11 (-0.94%)
TRG 72.10 Increased By ▲ 0.67 (0.94%)
UNITY 24.82 Increased By ▲ 0.31 (1.26%)
WTL 1.40 Increased By ▲ 0.07 (5.26%)
BR100 7,526 Increased By 32.9 (0.44%)
BR30 24,650 Increased By 91.4 (0.37%)
KSE100 71,971 Decreased By -80.5 (-0.11%)
KSE30 23,749 Decreased By -58.8 (-0.25%)
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Markets Print 2024-04-26

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 25, 2024)...
Recorder Report Published 26 Apr, 2024 04:15am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 25, 2024)

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Per 100 kg
======================================
Sugar                      14000-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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