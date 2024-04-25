AIRLINK 78.39 Increased By ▲ 5.39 (7.38%)
BOP 5.34 Decreased By ▼ -0.01 (-0.19%)
CNERGY 4.33 Increased By ▲ 0.02 (0.46%)
DFML 30.87 Increased By ▲ 2.32 (8.13%)
DGKC 78.51 Increased By ▲ 4.22 (5.68%)
FCCL 20.58 Increased By ▲ 0.23 (1.13%)
FFBL 32.30 Increased By ▲ 1.40 (4.53%)
FFL 10.22 Increased By ▲ 0.16 (1.59%)
GGL 10.29 Decreased By ▼ -0.10 (-0.96%)
HBL 118.50 Increased By ▲ 2.53 (2.18%)
HUBC 135.10 Increased By ▲ 2.90 (2.19%)
HUMNL 6.87 Increased By ▲ 0.19 (2.84%)
KEL 4.17 Increased By ▲ 0.14 (3.47%)
KOSM 4.73 Increased By ▲ 0.13 (2.83%)
MLCF 38.67 Increased By ▲ 0.13 (0.34%)
OGDC 134.85 Increased By ▲ 1.00 (0.75%)
PAEL 23.40 Decreased By ▼ -0.43 (-1.8%)
PIAA 26.64 Decreased By ▼ -0.49 (-1.81%)
PIBTL 7.02 Increased By ▲ 0.26 (3.85%)
PPL 113.45 Increased By ▲ 0.65 (0.58%)
PRL 27.73 Decreased By ▼ -0.43 (-1.53%)
PTC 14.60 Decreased By ▼ -0.29 (-1.95%)
SEARL 56.50 Increased By ▲ 0.08 (0.14%)
SNGP 66.30 Increased By ▲ 0.50 (0.76%)
SSGC 10.94 Decreased By ▼ -0.07 (-0.64%)
TELE 9.15 Increased By ▲ 0.13 (1.44%)
TPLP 11.67 Decreased By ▼ -0.23 (-1.93%)
TRG 71.43 Increased By ▲ 2.33 (3.37%)
UNITY 24.51 Increased By ▲ 0.80 (3.37%)
WTL 1.33 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 7,493 Increased By 58.6 (0.79%)
BR30 24,558 Increased By 338.4 (1.4%)
KSE100 72,052 Increased By 692.5 (0.97%)
KSE30 23,808 Increased By 241 (1.02%)
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Markets Print 2024-04-25

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 24, 2024)...
Recorder Report Published 25 Apr, 2024 03:05am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 24, 2024)

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Per 100 kg
======================================
Sugar                      14000-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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