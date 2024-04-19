AIRLINK 65.20 Decreased By ▼ -0.70 (-1.06%)
BOP 5.57 Decreased By ▼ -0.12 (-2.11%)
CNERGY 4.56 Decreased By ▼ -0.09 (-1.94%)
DFML 24.52 Increased By ▲ 1.67 (7.31%)
DGKC 69.96 Decreased By ▼ -0.74 (-1.05%)
FCCL 20.30 Decreased By ▼ -0.05 (-0.25%)
FFBL 29.11 No Change ▼ 0.00 (0%)
FFL 9.83 Decreased By ▼ -0.10 (-1.01%)
GGL 10.01 Decreased By ▼ -0.07 (-0.69%)
HBL 114.25 Decreased By ▼ -1.00 (-0.87%)
HUBC 129.10 Decreased By ▼ -0.40 (-0.31%)
HUMNL 6.71 Increased By ▲ 0.01 (0.15%)
KEL 4.44 Increased By ▲ 0.06 (1.37%)
KOSM 4.89 Decreased By ▼ -0.13 (-2.59%)
MLCF 37.00 Increased By ▲ 0.04 (0.11%)
OGDC 132.30 Increased By ▲ 1.10 (0.84%)
PAEL 22.54 Increased By ▲ 0.06 (0.27%)
PIAA 25.89 Decreased By ▼ -0.41 (-1.56%)
PIBTL 6.60 Increased By ▲ 0.07 (1.07%)
PPL 112.85 Increased By ▲ 0.73 (0.65%)
PRL 29.41 Increased By ▲ 1.02 (3.59%)
PTC 15.24 Decreased By ▼ -0.87 (-5.4%)
SEARL 57.03 Decreased By ▼ -1.26 (-2.16%)
SNGP 66.45 Increased By ▲ 0.76 (1.16%)
SSGC 10.98 Decreased By ▼ -0.04 (-0.36%)
TELE 8.80 Decreased By ▼ -0.14 (-1.57%)
TPLP 11.70 Increased By ▲ 0.17 (1.47%)
TRG 68.62 Decreased By ▼ -0.62 (-0.9%)
UNITY 23.40 Decreased By ▼ -0.55 (-2.3%)
WTL 1.38 Increased By ▲ 0.03 (2.22%)
BR100 7,295 Decreased By -9.1 (-0.12%)
BR30 23,854 Decreased By -96 (-0.4%)
KSE100 70,290 Decreased By -43.2 (-0.06%)
KSE30 23,171 Increased By 50.4 (0.22%)
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Markets Print 2024-04-19

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 18, 2024)...
Recorder Report Published 19 Apr, 2024 05:07am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 18, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14000-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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