AIRLINK 65.90 Decreased By ▼ -0.90 (-1.35%)
BOP 5.69 Increased By ▲ 0.02 (0.35%)
CNERGY 4.65 Increased By ▲ 0.02 (0.43%)
DFML 22.85 Increased By ▲ 0.53 (2.37%)
DGKC 70.70 Increased By ▲ 0.94 (1.35%)
FCCL 20.35 Increased By ▲ 0.73 (3.72%)
FFBL 29.11 Decreased By ▼ -1.09 (-3.61%)
FFL 9.93 Increased By ▲ 0.03 (0.3%)
GGL 10.08 Increased By ▲ 0.03 (0.3%)
HBL 115.25 Decreased By ▼ -0.45 (-0.39%)
HUBC 129.50 Decreased By ▼ -1.01 (-0.77%)
HUMNL 6.70 Decreased By ▼ -0.04 (-0.59%)
KEL 4.38 Increased By ▲ 0.03 (0.69%)
KOSM 5.02 Increased By ▲ 0.22 (4.58%)
MLCF 36.96 Decreased By ▼ -0.23 (-0.62%)
OGDC 131.20 Decreased By ▼ -2.35 (-1.76%)
PAEL 22.48 Decreased By ▼ -0.12 (-0.53%)
PIAA 26.30 Decreased By ▼ -0.40 (-1.5%)
PIBTL 6.53 Increased By ▲ 0.28 (4.48%)
PPL 112.12 Decreased By ▼ -1.83 (-1.61%)
PRL 28.39 Increased By ▲ 1.24 (4.57%)
PTC 16.11 Decreased By ▼ -0.02 (-0.12%)
SEARL 58.29 Decreased By ▼ -1.41 (-2.36%)
SNGP 65.69 Decreased By ▼ -0.81 (-1.22%)
SSGC 11.02 Decreased By ▼ -0.19 (-1.69%)
TELE 8.94 No Change ▼ 0.00 (0%)
TPLP 11.53 Increased By ▲ 0.19 (1.68%)
TRG 69.24 Decreased By ▼ -0.12 (-0.17%)
UNITY 23.95 Increased By ▲ 0.50 (2.13%)
WTL 1.35 Decreased By ▼ -0.01 (-0.74%)
BR100 7,304 Decreased By -13.1 (-0.18%)
BR30 23,950 Decreased By -155.6 (-0.65%)
KSE100 70,333 Decreased By -150.3 (-0.21%)
KSE30 23,121 Decreased By -82 (-0.35%)
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Markets Print 2024-04-18

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 17, 2024)...
Recorder Report Published 18 Apr, 2024 03:24am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 17, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14000-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
 (Lobia)                         42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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