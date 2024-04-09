AIRLINK 63.20 Increased By ▲ 1.24 (2%)
BOP 5.40 Increased By ▲ 0.05 (0.93%)
CNERGY 4.57 Decreased By ▼ -0.03 (-0.65%)
DFML 19.73 Increased By ▲ 1.38 (7.52%)
DGKC 69.00 Increased By ▲ 0.32 (0.47%)
FCCL 18.25 Increased By ▲ 0.29 (1.61%)
FFBL 29.39 Increased By ▲ 1.22 (4.33%)
FFL 9.31 Increased By ▲ 0.15 (1.64%)
GGL 10.16 Increased By ▲ 0.10 (0.99%)
HBL 110.06 Increased By ▲ 1.21 (1.11%)
HUBC 126.01 Increased By ▲ 4.27 (3.51%)
HUMNL 6.73 Increased By ▲ 0.07 (1.05%)
KEL 4.47 Increased By ▲ 0.02 (0.45%)
KOSM 4.45 Decreased By ▼ -0.01 (-0.22%)
MLCF 36.60 Increased By ▲ 0.24 (0.66%)
OGDC 128.30 Increased By ▲ 3.00 (2.39%)
PAEL 23.19 Increased By ▲ 0.87 (3.9%)
PIAA 26.20 Increased By ▲ 0.01 (0.04%)
PIBTL 6.00 Increased By ▲ 0.12 (2.04%)
PPL 112.80 Increased By ▲ 2.63 (2.39%)
PRL 27.15 Increased By ▲ 0.05 (0.18%)
PTC 17.09 Increased By ▲ 0.90 (5.56%)
SEARL 62.09 Increased By ▲ 4.33 (7.5%)
SNGP 63.95 Increased By ▲ 1.98 (3.2%)
SSGC 11.03 Increased By ▲ 0.37 (3.47%)
TELE 9.23 Decreased By ▼ -0.14 (-1.49%)
TPLP 11.00 Decreased By ▼ -0.05 (-0.45%)
TRG 70.95 Increased By ▲ 1.26 (1.81%)
UNITY 23.95 Increased By ▲ 0.05 (0.21%)
WTL 1.38 Increased By ▲ 0.03 (2.22%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 08, 2024)...
Recorder Report Published 09 Apr, 2024 05:06am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 08, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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