AIRLINK 62.02 Increased By ▲ 0.22 (0.36%)
BOP 5.36 Increased By ▲ 0.07 (1.32%)
CNERGY 4.59 Increased By ▲ 0.35 (8.25%)
DFML 18.35 Decreased By ▼ -0.35 (-1.87%)
DGKC 68.49 Decreased By ▼ -1.02 (-1.47%)
FCCL 17.99 Decreased By ▼ -0.20 (-1.1%)
FFBL 28.35 Increased By ▲ 0.30 (1.07%)
FFL 9.18 Increased By ▲ 0.01 (0.11%)
GGL 10.06 Increased By ▲ 0.16 (1.62%)
HBL 108.80 Increased By ▲ 2.40 (2.26%)
HUBC 121.98 Increased By ▲ 0.63 (0.52%)
HUMNL 6.66 Increased By ▲ 0.16 (2.46%)
KEL 4.44 Increased By ▲ 0.07 (1.6%)
KOSM 4.49 Increased By ▲ 0.07 (1.58%)
MLCF 36.26 Decreased By ▼ -1.38 (-3.67%)
OGDC 125.40 Increased By ▲ 2.90 (2.37%)
PAEL 22.30 No Change ▼ 0.00 (0%)
PIAA 26.65 Increased By ▲ 1.26 (4.96%)
PIBTL 5.90 Increased By ▲ 0.08 (1.37%)
PPL 110.21 Increased By ▲ 2.08 (1.92%)
PRL 27.11 Increased By ▲ 0.76 (2.88%)
PTC 16.12 Decreased By ▼ -0.32 (-1.95%)
SEARL 57.76 Increased By ▲ 3.91 (7.26%)
SNGP 61.97 Increased By ▲ 0.48 (0.78%)
SSGC 10.68 Increased By ▲ 0.08 (0.75%)
TELE 9.41 Increased By ▲ 0.42 (4.67%)
TPLP 11.02 Decreased By ▼ -0.02 (-0.18%)
TRG 69.61 Decreased By ▼ -0.29 (-0.41%)
UNITY 23.81 Increased By ▲ 0.16 (0.68%)
WTL 1.37 Decreased By ▼ -0.01 (-0.72%)
BR100 7,054 Increased By 48.3 (0.69%)
BR30 23,009 Increased By 272.3 (1.2%)
KSE100 68,417 Increased By 545.7 (0.8%)
KSE30 22,438 Increased By 187 (0.84%)
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Markets Print 2024-04-05

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 04, 2024)...
Recorder Report Published 05 Apr, 2024 04:50am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 04, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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