AIRLINK 61.80 Increased By ▲ 0.40 (0.65%)
BOP 5.29 Decreased By ▼ -0.01 (-0.19%)
CNERGY 4.24 Decreased By ▼ -0.05 (-1.17%)
DFML 18.70 Increased By ▲ 1.04 (5.89%)
DGKC 69.51 Increased By ▲ 4.86 (7.52%)
FCCL 18.19 Increased By ▲ 1.29 (7.63%)
FFBL 28.05 Increased By ▲ 0.45 (1.63%)
FFL 9.17 No Change ▼ 0.00 (0%)
GGL 9.90 Increased By ▲ 0.06 (0.61%)
HBL 106.40 Increased By ▲ 1.41 (1.34%)
HUBC 121.35 Increased By ▲ 0.05 (0.04%)
HUMNL 6.50 Increased By ▲ 0.10 (1.56%)
KEL 4.37 Decreased By ▼ -0.02 (-0.46%)
KOSM 4.42 Increased By ▲ 0.06 (1.38%)
MLCF 37.64 Increased By ▲ 2.64 (7.54%)
OGDC 122.50 Increased By ▲ 3.70 (3.11%)
PAEL 22.30 Increased By ▲ 0.21 (0.95%)
PIAA 25.39 Decreased By ▼ -1.69 (-6.24%)
PIBTL 5.82 Increased By ▲ 0.07 (1.22%)
PPL 108.13 Increased By ▲ 4.13 (3.97%)
PRL 26.35 Increased By ▲ 0.31 (1.19%)
PTC 16.44 No Change ▼ 0.00 (0%)
SEARL 53.85 Increased By ▲ 1.35 (2.57%)
SNGP 61.49 Increased By ▲ 0.51 (0.84%)
SSGC 10.60 Increased By ▲ 0.20 (1.92%)
TELE 8.99 Decreased By ▼ -0.04 (-0.44%)
TPLP 11.04 Increased By ▲ 0.24 (2.22%)
TRG 69.90 Increased By ▲ 1.26 (1.84%)
UNITY 23.65 Increased By ▲ 0.28 (1.2%)
WTL 1.38 Increased By ▲ 0.02 (1.47%)
BR100 7,005 Increased By 99.8 (1.45%)
BR30 22,737 Increased By 445.1 (2%)
KSE100 67,871 Increased By 984.9 (1.47%)
KSE30 22,251 Increased By 283.7 (1.29%)
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Markets Print 2024-04-04

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 03, 2024)...
Recorder Report Published 04 Apr, 2024 04:56am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 03, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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