AIRLINK 61.40 Increased By ▲ 0.47 (0.77%)
BOP 5.30 Decreased By ▼ -0.01 (-0.19%)
CNERGY 4.29 Decreased By ▼ -0.09 (-2.05%)
DFML 17.66 Increased By ▲ 1.23 (7.49%)
DGKC 64.65 Increased By ▲ 0.40 (0.62%)
FCCL 16.90 Decreased By ▼ -0.37 (-2.14%)
FFBL 27.60 Increased By ▲ 0.49 (1.81%)
FFL 9.17 Decreased By ▼ -0.03 (-0.33%)
GGL 9.84 Decreased By ▼ -0.01 (-0.1%)
HBL 104.99 No Change ▼ 0.00 (0%)
HUBC 121.30 Decreased By ▼ -0.98 (-0.8%)
HUMNL 6.40 Decreased By ▼ -0.10 (-1.54%)
KEL 4.39 Increased By ▲ 0.01 (0.23%)
KOSM 4.36 Decreased By ▼ -0.02 (-0.46%)
MLCF 35.00 Decreased By ▼ -0.24 (-0.68%)
OGDC 118.80 Decreased By ▼ -0.97 (-0.81%)
PAEL 22.09 Decreased By ▼ -0.35 (-1.56%)
PIAA 27.08 Decreased By ▼ -2.20 (-7.51%)
PIBTL 5.75 Decreased By ▼ -0.04 (-0.69%)
PPL 104.00 Decreased By ▼ -1.61 (-1.52%)
PRL 26.04 Decreased By ▼ -0.53 (-1.99%)
PTC 16.44 Decreased By ▼ -0.50 (-2.95%)
SEARL 52.50 Increased By ▲ 0.76 (1.47%)
SNGP 60.98 Decreased By ▼ -0.66 (-1.07%)
SSGC 10.40 Increased By ▲ 0.09 (0.87%)
TELE 9.03 Increased By ▲ 0.10 (1.12%)
TPLP 10.80 Decreased By ▼ -0.11 (-1.01%)
TRG 68.64 Decreased By ▼ -0.39 (-0.56%)
UNITY 23.37 Decreased By ▼ -0.03 (-0.13%)
WTL 1.36 Increased By ▲ 0.06 (4.62%)
BR100 6,906 Decreased By -2.2 (-0.03%)
BR30 22,292 Decreased By -129 (-0.58%)
KSE100 66,886 Increased By 89.9 (0.13%)
KSE30 21,968 Decreased By -5 (-0.02%)
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Markets Print 2024-04-03

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 02, 2024)...
Recorder Report Published 03 Apr, 2024 05:29am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 02, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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