AIRLINK 61.30 Decreased By ▼ -0.50 (-0.81%)
BOP 5.34 Decreased By ▼ -0.01 (-0.19%)
CNERGY 4.39 Decreased By ▼ -0.03 (-0.68%)
DFML 16.43 Increased By ▲ 1.05 (6.83%)
DGKC 64.35 Decreased By ▼ -0.70 (-1.08%)
FCCL 17.25 Decreased By ▼ -0.35 (-1.99%)
FFBL 27.15 Decreased By ▼ -0.33 (-1.2%)
FFL 9.25 Decreased By ▼ -0.12 (-1.28%)
GGL 9.84 Decreased By ▼ -0.15 (-1.5%)
HBL 105.00 Increased By ▲ 0.70 (0.67%)
HUBC 121.99 Increased By ▲ 0.72 (0.59%)
HUMNL 6.50 Decreased By ▼ -0.10 (-1.52%)
KEL 4.38 Decreased By ▼ -0.03 (-0.68%)
KOSM 4.40 Decreased By ▼ -0.05 (-1.12%)
MLCF 35.30 Decreased By ▼ -0.23 (-0.65%)
OGDC 119.42 Decreased By ▼ -1.93 (-1.59%)
PAEL 22.40 Decreased By ▼ -0.05 (-0.22%)
PIAA 29.17 Decreased By ▼ -2.37 (-7.51%)
PIBTL 5.75 Increased By ▲ 0.05 (0.88%)
PPL 105.40 Decreased By ▼ -0.90 (-0.85%)
PRL 26.60 Decreased By ▼ -0.50 (-1.85%)
PTC 16.90 Decreased By ▼ -1.36 (-7.45%)
SEARL 51.70 Decreased By ▼ -0.50 (-0.96%)
SNGP 61.55 Decreased By ▼ -1.10 (-1.76%)
SSGC 10.31 Decreased By ▼ -0.14 (-1.34%)
TELE 9.00 Decreased By ▼ -0.05 (-0.55%)
TPLP 10.90 Decreased By ▼ -0.39 (-3.45%)
TRG 69.01 Increased By ▲ 0.03 (0.04%)
UNITY 23.53 Increased By ▲ 0.03 (0.13%)
WTL 1.30 Increased By ▲ 0.03 (2.36%)
BR100 6,908 Decreased By -11.4 (-0.16%)
BR30 22,421 Decreased By -163 (-0.72%)
KSE100 66,796 Decreased By -208.8 (-0.31%)
KSE30 21,973 Decreased By -77 (-0.35%)
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Markets Print 2024-04-02

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 01, 2024)...
Recorder Report Published 02 Apr, 2024 04:38am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (April 01, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7500
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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