AIRLINK 62.81 Decreased By ▼ -0.49 (-0.77%)
BOP 5.28 Decreased By ▼ -0.85 (-13.87%)
CNERGY 4.79 Decreased By ▼ -0.09 (-1.84%)
DFML 14.97 Increased By ▲ 0.17 (1.15%)
DGKC 65.28 Decreased By ▼ -2.06 (-3.06%)
FCCL 17.15 Decreased By ▼ -0.31 (-1.78%)
FFBL 24.97 Decreased By ▼ -0.03 (-0.12%)
FFL 9.31 Increased By ▲ 0.13 (1.42%)
GGL 10.21 Decreased By ▼ -0.04 (-0.39%)
HBL 108.21 Increased By ▲ 0.09 (0.08%)
HUBC 116.57 Decreased By ▼ -0.32 (-0.27%)
HUMNL 6.63 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 4.53 Increased By ▲ 0.11 (2.49%)
KOSM 4.82 Increased By ▲ 0.17 (3.66%)
MLCF 35.33 Decreased By ▼ -0.62 (-1.72%)
OGDC 122.11 Decreased By ▼ -0.89 (-0.72%)
PAEL 22.83 Increased By ▲ 0.07 (0.31%)
PIAA 25.68 Increased By ▲ 1.79 (7.49%)
PIBTL 5.95 Increased By ▲ 0.21 (3.66%)
PPL 108.95 Decreased By ▼ -2.35 (-2.11%)
PRL 27.53 Decreased By ▼ -0.03 (-0.11%)
PTC 16.39 Increased By ▲ 1.14 (7.48%)
SEARL 52.71 Decreased By ▼ -0.24 (-0.45%)
SNGP 62.95 Decreased By ▼ -0.45 (-0.71%)
SSGC 11.04 Increased By ▲ 0.19 (1.75%)
TELE 8.95 Decreased By ▼ -0.27 (-2.93%)
TPLP 10.74 Decreased By ▼ -0.16 (-1.47%)
TRG 71.20 Decreased By ▼ -0.10 (-0.14%)
UNITY 24.31 Decreased By ▼ -0.49 (-1.98%)
WTL 1.36 Decreased By ▼ -0.02 (-1.45%)
BR100 6,760 Increased By 8.6 (0.13%)
BR30 22,549 Decreased By -97.8 (-0.43%)
KSE100 65,732 Increased By 229.2 (0.35%)
KSE30 21,732 Increased By 10.8 (0.05%)
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Markets Print 2024-03-21

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 20, 2024)...
Recorder Report Published 21 Mar, 2024 05:22am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 20, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7400
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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