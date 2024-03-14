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BOP 6.02 Decreased By ▼ -0.15 (-2.43%)
CNERGY 4.63 Decreased By ▼ -0.14 (-2.94%)
DFML 14.65 Decreased By ▼ -0.75 (-4.87%)
DGKC 66.10 Decreased By ▼ -1.90 (-2.79%)
FCCL 17.45 Decreased By ▼ -0.25 (-1.41%)
FFBL 25.57 Decreased By ▼ -0.31 (-1.2%)
FFL 8.79 Decreased By ▼ -0.31 (-3.41%)
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HUMNL 6.51 Decreased By ▼ -0.11 (-1.66%)
KEL 4.40 Decreased By ▼ -0.16 (-3.51%)
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OGDC 121.54 Decreased By ▼ -2.46 (-1.98%)
PAEL 21.59 Decreased By ▼ -0.66 (-2.97%)
PIAA 17.89 Decreased By ▼ -0.45 (-2.45%)
PIBTL 5.60 Decreased By ▼ -0.31 (-5.25%)
PPL 108.52 Decreased By ▼ -3.28 (-2.93%)
PRL 26.28 Decreased By ▼ -1.66 (-5.94%)
PTC 12.59 Decreased By ▼ -0.49 (-3.75%)
SEARL 50.97 Decreased By ▼ -1.64 (-3.12%)
SNGP 62.56 Decreased By ▼ -1.14 (-1.79%)
SSGC 10.77 Decreased By ▼ -0.13 (-1.19%)
TELE 7.97 Decreased By ▼ -0.43 (-5.12%)
TPLP 11.00 Decreased By ▼ -0.17 (-1.52%)
TRG 68.03 Decreased By ▼ -2.07 (-2.95%)
UNITY 22.00 Decreased By ▼ -0.57 (-2.53%)
WTL 1.27 Decreased By ▼ -0.02 (-1.55%)
BR100 6,595 Decreased By -96.4 (-1.44%)
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KSE100 64,048 Decreased By -753.3 (-1.16%)
KSE30 21,464 Decreased By -283.8 (-1.3%)
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Markets Print 2024-03-14

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 13, 2024)...
Recorder Report Published 14 Mar, 2024 03:00am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 13, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13800-13900
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 7000-7400
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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