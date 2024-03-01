AIRLINK 59.59 Decreased By ▼ -0.26 (-0.43%)
BOP 6.27 Decreased By ▼ -0.03 (-0.48%)
CNERGY 4.29 Decreased By ▼ -0.09 (-2.05%)
DFML 15.74 Decreased By ▼ -0.23 (-1.44%)
DGKC 69.53 Decreased By ▼ -2.17 (-3.03%)
FCCL 18.48 Increased By ▲ 0.02 (0.11%)
FFBL 26.81 Increased By ▲ 0.51 (1.94%)
FFL 9.27 Increased By ▲ 0.07 (0.76%)
GGL 10.25 Decreased By ▼ -0.07 (-0.68%)
HBL 115.97 Increased By ▲ 1.47 (1.28%)
HUBC 114.14 Increased By ▲ 1.44 (1.28%)
HUMNL 6.71 Increased By ▲ 0.06 (0.9%)
KEL 4.90 Increased By ▲ 0.07 (1.45%)
KOSM 4.69 Increased By ▲ 0.01 (0.21%)
MLCF 38.70 Decreased By ▼ -0.29 (-0.74%)
OGDC 125.12 Increased By ▲ 1.72 (1.39%)
PAEL 21.61 Decreased By ▼ -0.39 (-1.77%)
PIAA 10.80 Decreased By ▼ -0.20 (-1.82%)
PIBTL 6.03 Increased By ▲ 0.01 (0.17%)
PPL 113.48 Increased By ▲ 5.08 (4.69%)
PRL 27.96 Decreased By ▼ -0.24 (-0.85%)
PTC 10.96 Decreased By ▼ -0.11 (-0.99%)
SEARL 51.82 Increased By ▲ 0.37 (0.72%)
SNGP 68.30 Increased By ▲ 0.30 (0.44%)
SSGC 11.40 Decreased By ▼ -0.20 (-1.72%)
TELE 7.79 Decreased By ▼ -0.28 (-3.47%)
TPLP 11.60 Decreased By ▼ -0.10 (-0.85%)
TRG 72.48 Decreased By ▼ -3.23 (-4.27%)
UNITY 23.63 Increased By ▲ 0.88 (3.87%)
WTL 1.30 Increased By ▲ 0.02 (1.56%)
BR100 6,648 Increased By 103 (1.57%)
BR30 22,570 Increased By 271.7 (1.22%)
KSE100 64,579 Increased By 875.1 (1.37%)
KSE30 21,889 Increased By 381.2 (1.77%)
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Markets Print 2024-03-01

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 29, 2024)...
Recorder Report Published 01 Mar, 2024 02:59am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 29, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14050-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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