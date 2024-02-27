AIRLINK 61.49 Increased By ▲ 2.99 (5.11%)
BOP 6.25 Decreased By ▼ -0.01 (-0.16%)
CNERGY 4.15 Increased By ▲ 0.19 (4.8%)
DFML 16.24 Increased By ▲ 0.23 (1.44%)
DGKC 67.47 Decreased By ▼ -1.08 (-1.58%)
FCCL 17.84 Decreased By ▼ -0.01 (-0.06%)
FFBL 25.62 Increased By ▲ 0.12 (0.47%)
FFL 9.24 Increased By ▲ 0.04 (0.43%)
GGL 10.02 Increased By ▲ 0.22 (2.24%)
HBL 114.75 Increased By ▲ 0.75 (0.66%)
HUBC 112.57 Increased By ▲ 0.72 (0.64%)
HUMNL 6.61 Increased By ▲ 0.08 (1.23%)
KEL 4.44 Increased By ▲ 0.07 (1.6%)
KOSM 4.57 Decreased By ▼ -0.02 (-0.44%)
MLCF 38.02 Increased By ▲ 0.22 (0.58%)
OGDC 125.01 Decreased By ▼ -0.43 (-0.34%)
PAEL 22.53 Decreased By ▼ -0.02 (-0.09%)
PIAA 11.13 No Change ▼ 0.00 (0%)
PIBTL 6.48 Increased By ▲ 0.30 (4.85%)
PPL 108.21 Decreased By ▼ -0.79 (-0.72%)
PRL 27.91 Increased By ▲ 1.10 (4.1%)
PTC 10.78 Increased By ▲ 0.23 (2.18%)
SEARL 52.86 Increased By ▲ 0.16 (0.3%)
SNGP 66.57 Increased By ▲ 0.22 (0.33%)
SSGC 11.39 Increased By ▲ 0.37 (3.36%)
TELE 7.22 Increased By ▲ 0.08 (1.12%)
TPLP 11.91 Decreased By ▼ -0.09 (-0.75%)
TRG 77.93 Increased By ▲ 1.48 (1.94%)
UNITY 21.91 Increased By ▲ 1.50 (7.35%)
WTL 1.31 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 6,499 Increased By 58.4 (0.91%)
BR30 22,266 Increased By 167.8 (0.76%)
KSE100 63,306 Increased By 490.1 (0.78%)
KSE30 21,296 Increased By 162.7 (0.77%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 26, 2024)...
Recorder Report Published 27 Feb, 2024 03:06am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 26, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14050-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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