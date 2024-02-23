AIRLINK 58.74 Increased By ▲ 0.75 (1.29%)
BOP 6.20 Decreased By ▼ -0.02 (-0.32%)
CNERGY 3.95 Decreased By ▼ -0.10 (-2.47%)
DFML 16.08 Increased By ▲ 0.38 (2.42%)
DGKC 67.48 Decreased By ▼ -1.07 (-1.56%)
FCCL 17.59 Decreased By ▼ -0.16 (-0.9%)
FFBL 25.91 Increased By ▲ 0.16 (0.62%)
FFL 9.17 Decreased By ▼ -0.14 (-1.5%)
GGL 9.82 Increased By ▲ 0.08 (0.82%)
HBL 112.95 Increased By ▲ 1.15 (1.03%)
HUBC 114.99 Increased By ▲ 0.19 (0.17%)
HUMNL 6.58 Increased By ▲ 0.14 (2.17%)
KEL 4.20 Decreased By ▼ -0.10 (-2.33%)
KOSM 3.59 Increased By ▲ 0.01 (0.28%)
MLCF 37.35 Decreased By ▼ -0.05 (-0.13%)
OGDC 116.69 Decreased By ▼ -0.51 (-0.44%)
PAEL 22.74 Decreased By ▼ -0.16 (-0.7%)
PIAA 10.76 Decreased By ▼ -0.59 (-5.2%)
PIBTL 6.22 Increased By ▲ 0.55 (9.7%)
PPL 104.26 Decreased By ▼ -0.99 (-0.94%)
PRL 26.47 Decreased By ▼ -0.08 (-0.3%)
PTC 9.55 Decreased By ▼ -0.05 (-0.52%)
SEARL 52.00 Decreased By ▼ -1.34 (-2.51%)
SNGP 65.15 Increased By ▲ 0.16 (0.25%)
SSGC 10.93 Decreased By ▼ -0.01 (-0.09%)
TELE 7.26 Increased By ▲ 0.10 (1.4%)
TPLP 11.97 Increased By ▲ 0.10 (0.84%)
TRG 77.22 Increased By ▲ 4.51 (6.2%)
UNITY 20.44 Decreased By ▼ -0.29 (-1.4%)
WTL 1.29 Decreased By ▼ -0.02 (-1.53%)
BR100 6,332 Increased By 0.1 (0%)
BR30 21,637 Increased By 7 (0.03%)
KSE100 61,914 No Change 0 (0%)
KSE30 20,851 No Change 0 (0%)
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Markets Print 2024-02-23

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 22, 2024)...
Recorder Report Published 23 Feb, 2024 06:36am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 22, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14050-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2024

grain grain crop

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