AIRLINK 57.90 Increased By ▲ 2.86 (5.2%)
BOP 6.24 Decreased By ▼ -0.05 (-0.79%)
CNERGY 4.02 Increased By ▲ 0.07 (1.77%)
DFML 15.73 Increased By ▲ 0.09 (0.58%)
DGKC 68.49 Increased By ▲ 2.49 (3.77%)
FCCL 17.72 Increased By ▲ 0.70 (4.11%)
FFBL 25.69 Increased By ▲ 1.24 (5.07%)
FFL 9.26 Increased By ▲ 0.26 (2.89%)
GGL 9.74 Increased By ▲ 0.30 (3.18%)
HBL 111.74 Increased By ▲ 1.74 (1.58%)
HUBC 114.81 Increased By ▲ 1.46 (1.29%)
HUMNL 6.45 Increased By ▲ 0.10 (1.57%)
KEL 4.30 Increased By ▲ 0.02 (0.47%)
KOSM 3.55 Increased By ▲ 0.43 (13.78%)
MLCF 37.42 Increased By ▲ 1.02 (2.8%)
OGDC 117.20 Increased By ▲ 3.71 (3.27%)
PAEL 22.99 Increased By ▲ 0.99 (4.5%)
PIAA 11.31 Increased By ▲ 0.12 (1.07%)
PIBTL 5.71 Increased By ▲ 0.21 (3.82%)
PPL 105.32 Increased By ▲ 2.63 (2.56%)
PRL 26.45 Increased By ▲ 1.31 (5.21%)
PTC 9.49 Increased By ▲ 0.04 (0.42%)
SEARL 53.34 Increased By ▲ 3.72 (7.5%)
SNGP 64.79 Increased By ▲ 1.94 (3.09%)
SSGC 10.94 Increased By ▲ 0.18 (1.67%)
TELE 7.15 Increased By ▲ 0.18 (2.58%)
TPLP 11.79 Increased By ▲ 0.26 (2.25%)
TRG 72.25 Increased By ▲ 4.65 (6.88%)
UNITY 20.63 Increased By ▲ 0.13 (0.63%)
WTL 1.29 Increased By ▲ 0.07 (5.74%)
BR100 6,286 Increased By 123 (2%)
BR30 21,586 Increased By 604.2 (2.88%)
KSE100 61,559 Increased By 1094.9 (1.81%)
KSE30 20,718 Increased By 420.9 (2.07%)
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Markets Print 2024-02-22

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 21, 2024)...
Recorder Report Published 22 Feb, 2024 06:55am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 21, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14100-14200
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Grain Market

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