AIRLINK 55.39 Increased By ▲ 1.49 (2.76%)
BOP 6.02 Increased By ▲ 0.12 (2.03%)
CNERGY 3.95 Increased By ▲ 0.22 (5.9%)
DFML 16.51 Increased By ▲ 1.15 (7.49%)
DGKC 64.76 Increased By ▲ 0.76 (1.19%)
FCCL 17.07 Increased By ▲ 0.08 (0.47%)
FFBL 24.21 Decreased By ▼ -0.94 (-3.74%)
FFL 9.09 Increased By ▲ 0.16 (1.79%)
GGL 9.65 Increased By ▲ 0.01 (0.1%)
HBL 110.56 Increased By ▲ 1.31 (1.2%)
HUBC 110.88 Increased By ▲ 2.73 (2.52%)
HUMNL 6.48 Decreased By ▼ -0.01 (-0.15%)
KEL 4.30 Increased By ▲ 0.20 (4.88%)
KOSM 3.17 Increased By ▲ 0.07 (2.26%)
MLCF 36.05 Increased By ▲ 0.30 (0.84%)
OGDC 115.53 Increased By ▲ 7.75 (7.19%)
PAEL 22.25 Increased By ▲ 0.75 (3.49%)
PIAA 11.06 Increased By ▲ 0.91 (8.97%)
PIBTL 5.41 Decreased By ▼ -0.01 (-0.18%)
PPL 104.54 Increased By ▲ 6.57 (6.71%)
PRL 25.33 Increased By ▲ 1.18 (4.89%)
PTC 9.63 Increased By ▲ 0.63 (7%)
SEARL 46.16 Increased By ▲ 1.50 (3.36%)
SNGP 63.48 Increased By ▲ 2.48 (4.07%)
SSGC 10.91 Increased By ▲ 0.26 (2.44%)
TELE 6.82 Increased By ▲ 0.11 (1.64%)
TPLP 11.65 Increased By ▲ 0.15 (1.3%)
TRG 66.32 Decreased By ▼ -0.18 (-0.27%)
UNITY 19.30 Increased By ▲ 1.39 (7.76%)
WTL 1.23 Increased By ▲ 0.01 (0.82%)
BR100 6,168 Increased By 95.1 (1.57%)
BR30 20,966 Increased By 644.5 (3.17%)
KSE100 60,460 Increased By 586.8 (0.98%)
KSE30 20,347 Increased By 247.5 (1.23%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 19, 2024)...
Recorder Report Published 20 Feb, 2024 03:09am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 19, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14100-14200
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Lahore Grain Market Rates commodity rates

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