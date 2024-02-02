AIRLINK 57.49 Increased By ▲ 0.59 (1.04%)
BOP 6.23 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 3.99 Increased By ▲ 0.11 (2.84%)
DFML 13.75 Increased By ▲ 0.25 (1.85%)
DGKC 70.73 Decreased By ▼ -0.42 (-0.59%)
FCCL 17.88 Decreased By ▼ -0.02 (-0.11%)
FFBL 26.93 Decreased By ▼ -0.02 (-0.07%)
FFL 9.68 Decreased By ▼ -0.08 (-0.82%)
GGL 9.60 Decreased By ▼ -0.08 (-0.83%)
HBL 111.72 Increased By ▲ 0.72 (0.65%)
HUBC 113.67 Decreased By ▼ -0.13 (-0.11%)
HUMNL 6.39 Increased By ▲ 0.20 (3.23%)
KEL 4.46 Decreased By ▼ -0.06 (-1.33%)
KOSM 3.31 Increased By ▲ 0.01 (0.3%)
MLCF 37.92 Decreased By ▼ -0.11 (-0.29%)
OGDC 144.26 Increased By ▲ 9.21 (6.82%)
PAEL 21.57 Decreased By ▼ -0.23 (-1.06%)
PIAA 10.07 Increased By ▲ 0.82 (8.86%)
PIBTL 6.00 Decreased By ▼ -0.04 (-0.66%)
PPL 115.80 Increased By ▲ 1.81 (1.59%)
PRL 26.49 Increased By ▲ 1.29 (5.12%)
PTC 10.56 Increased By ▲ 0.11 (1.05%)
SEARL 49.66 Increased By ▲ 1.01 (2.08%)
SNGP 65.62 Increased By ▲ 0.72 (1.11%)
SSGC 11.09 Decreased By ▼ -0.07 (-0.63%)
TELE 6.86 Increased By ▲ 0.01 (0.15%)
TPLP 11.35 Decreased By ▼ -0.13 (-1.13%)
TRG 69.59 Decreased By ▼ -0.01 (-0.01%)
UNITY 19.98 Increased By ▲ 0.03 (0.15%)
WTL 1.26 Increased By ▲ 0.01 (0.8%)
BR100 6,393 Increased By 48.9 (0.77%)
BR30 22,513 Increased By 312.8 (1.41%)
KSE100 62,394 Increased By 414.6 (0.67%)
KSE30 21,150 Increased By 195.2 (0.93%)
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Feb 02, 2024 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2024-02-02

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 01, 2024)...
Recorder Report Published 02 Feb, 2024 05:20am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 01, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13900-14000
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6800-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

Lahore Grain Market Rates

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