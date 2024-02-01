AIRLINK 57.13 Increased By ▲ 0.23 (0.4%)
BOP 6.20 Increased By ▲ 0.45 (7.83%)
CNERGY 3.90 Decreased By ▼ -0.10 (-2.5%)
DFML 13.62 Decreased By ▼ -0.17 (-1.23%)
DGKC 71.18 Increased By ▲ 0.63 (0.89%)
FCCL 17.87 Decreased By ▼ -0.03 (-0.17%)
FFBL 26.77 Increased By ▲ 0.60 (2.29%)
FFL 9.71 Increased By ▲ 0.10 (1.04%)
GGL 9.67 Decreased By ▼ -0.03 (-0.31%)
HBL 111.18 Increased By ▲ 0.18 (0.16%)
HUBC 113.94 Decreased By ▼ -0.06 (-0.05%)
HUMNL 6.20 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 4.54 Decreased By ▼ -0.08 (-1.73%)
KOSM 3.28 Increased By ▲ 0.15 (4.79%)
MLCF 38.12 Increased By ▲ 0.37 (0.98%)
OGDC 135.28 Increased By ▲ 1.28 (0.96%)
PAEL 21.82 Increased By ▲ 0.72 (3.41%)
PIAA 9.30 Decreased By ▼ -0.50 (-5.1%)
PIBTL 6.05 Increased By ▲ 0.08 (1.34%)
PPL 114.05 Increased By ▲ 0.04 (0.04%)
PRL 25.13 Decreased By ▼ -0.52 (-2.03%)
PTC 10.45 Decreased By ▼ -0.24 (-2.25%)
SEARL 48.43 Increased By ▲ 1.28 (2.71%)
SNGP 65.27 Increased By ▲ 0.13 (0.2%)
SSGC 11.12 Increased By ▲ 0.02 (0.18%)
TELE 6.89 Decreased By ▼ -0.21 (-2.96%)
TPLP 11.45 Decreased By ▼ -0.04 (-0.35%)
TRG 69.55 Increased By ▲ 0.31 (0.45%)
UNITY 19.94 Decreased By ▼ -0.09 (-0.45%)
WTL 1.25 Increased By ▲ 0.01 (0.81%)
BR100 6,344 Increased By 34.1 (0.54%)
BR30 22,200 Increased By 101.7 (0.46%)
KSE100 61,979 Increased By 137.4 (0.22%)
KSE30 20,954 Increased By 80.9 (0.39%)
Brecorder Logo
Feb 01, 2024 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2024-02-01

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 31, 2024)...
Recorder Report Published 01 Feb, 2024 04:52am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 31, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13900-14000
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6800-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2024

grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

Lahore Grain Market Rates

Challenges of inflation persist: MoF

Transmission line: Govt seeks 13-month extension of World Bank loan closing date

7th population, housing census: ECC likely to approve proposal today

Solar panel PV projects: PPIB seeks fixed interest/ mark-up rate on CDLs

Budgetary requirements: Ijara Sukuk funding to help govt save Rs32bn per year

ECP to discuss law, order situation today

ANP leader shot dead in Killa Abdullah

Army to perform its duties under ECP guidelines

Petrol price raised by Rs13.55

ADs allowed to make import advance payments without prior SBP approval

Read more stories