AIRLINK 60.08 Decreased By ▼ -0.92 (-1.51%)
BOP 6.03 Decreased By ▼ -0.17 (-2.74%)
CNERGY 4.13 Decreased By ▼ -0.14 (-3.28%)
DFML 13.78 Increased By ▲ 0.08 (0.58%)
DGKC 73.62 Decreased By ▼ -1.68 (-2.23%)
FCCL 18.19 Decreased By ▼ -0.35 (-1.89%)
FFBL 27.05 Decreased By ▼ -1.00 (-3.57%)
FFL 9.81 Decreased By ▼ -0.44 (-4.29%)
GGL 9.94 Decreased By ▼ -0.18 (-1.78%)
HBL 112.03 Decreased By ▼ -1.87 (-1.64%)
HUBC 113.12 Decreased By ▼ -1.78 (-1.55%)
HUMNL 6.30 Decreased By ▼ -0.27 (-4.11%)
KEL 4.85 Decreased By ▼ -0.33 (-6.37%)
KOSM 3.43 Decreased By ▼ -0.17 (-4.72%)
MLCF 38.04 Decreased By ▼ -0.27 (-0.7%)
OGDC 137.61 Decreased By ▼ -3.29 (-2.33%)
PAEL 21.70 Decreased By ▼ -0.67 (-3%)
PIAA 9.93 Decreased By ▼ -0.41 (-3.97%)
PIBTL 6.21 Decreased By ▼ -0.14 (-2.2%)
PPL 113.68 Decreased By ▼ -3.84 (-3.27%)
PRL 27.73 Decreased By ▼ -0.57 (-2.01%)
PTC 11.41 Decreased By ▼ -1.04 (-8.35%)
SEARL 49.04 Decreased By ▼ -2.39 (-4.65%)
SNGP 68.16 Decreased By ▼ -2.44 (-3.46%)
SSGC 11.47 Decreased By ▼ -0.43 (-3.61%)
TELE 7.45 Decreased By ▼ -0.22 (-2.87%)
TPLP 11.79 Decreased By ▼ -0.19 (-1.59%)
TRG 73.14 Decreased By ▼ -1.86 (-2.48%)
UNITY 20.92 Decreased By ▼ -0.83 (-3.82%)
WTL 1.25 Decreased By ▼ -0.05 (-3.85%)
BR100 6,420 Decreased By -128.6 (-1.96%)
BR30 22,488 Decreased By -652.2 (-2.82%)
KSE100 62,774 Decreased By -1039.3 (-1.63%)
KSE30 21,146 Decreased By -388.4 (-1.8%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 29, 2024)...
Recorder Report Published 30 Jan, 2024 04:52am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 29, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13900-14000
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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