AIRLINK 62.75 Increased By ▲ 4.38 (7.5%)
BOP 6.41 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 4.54 Increased By ▲ 0.05 (1.11%)
DFML 14.46 Increased By ▲ 0.46 (3.29%)
DGKC 75.72 Increased By ▲ 2.17 (2.95%)
FCCL 18.97 Increased By ▲ 0.17 (0.9%)
FFBL 30.56 Increased By ▲ 0.41 (1.36%)
FFL 10.70 Decreased By ▼ -0.17 (-1.56%)
GGL 10.35 Increased By ▲ 0.01 (0.1%)
HBL 115.73 Decreased By ▼ -0.27 (-0.23%)
HUBC 117.19 Decreased By ▼ -0.81 (-0.69%)
HUMNL 6.32 Decreased By ▼ -0.13 (-2.02%)
KEL 5.42 Decreased By ▼ -0.03 (-0.55%)
KOSM 4.02 Decreased By ▼ -0.01 (-0.25%)
MLCF 38.79 Increased By ▲ 0.54 (1.41%)
OGDC 145.87 Increased By ▲ 9.37 (6.86%)
PAEL 22.98 Increased By ▲ 0.88 (3.98%)
PIAA 10.34 Decreased By ▼ -0.73 (-6.59%)
PIBTL 6.80 Increased By ▲ 0.04 (0.59%)
PPL 127.70 Increased By ▲ 2.10 (1.67%)
PRL 29.15 Increased By ▲ 0.10 (0.34%)
PTC 13.37 Decreased By ▼ -0.23 (-1.69%)
SEARL 53.39 Increased By ▲ 0.05 (0.09%)
SNGP 73.39 Decreased By ▼ -0.21 (-0.29%)
SSGC 12.22 Increased By ▲ 0.17 (1.41%)
TELE 7.92 Increased By ▲ 0.04 (0.51%)
TPLP 12.28 Increased By ▲ 0.28 (2.33%)
TRG 79.07 Decreased By ▼ -0.93 (-1.16%)
UNITY 22.70 No Change ▼ 0.00 (0%)
WTL 1.35 Increased By ▲ 0.02 (1.5%)
BR100 6,679 Increased By 27.1 (0.41%)
BR30 23,916 Increased By 193.5 (0.82%)
KSE100 64,822 Increased By 368.2 (0.57%)
KSE30 21,907 Increased By 154.6 (0.71%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 24, 2024)...
Recorder Report Published 25 Jan, 2024 04:23am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 24, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14000-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6500-7250
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain crop

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