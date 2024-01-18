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CNERGY 4.65 Decreased By ▼ -0.15 (-3.13%)
DFML 14.36 Decreased By ▼ -0.39 (-2.64%)
DGKC 72.61 Decreased By ▼ -1.19 (-1.61%)
FCCL 18.66 Decreased By ▼ -0.29 (-1.53%)
FFBL 28.39 Decreased By ▼ -2.01 (-6.61%)
FFL 10.37 Decreased By ▼ -0.37 (-3.45%)
GGL 10.57 Decreased By ▼ -0.24 (-2.22%)
HBL 115.42 Decreased By ▼ -0.83 (-0.71%)
HUBC 117.23 Decreased By ▼ -2.26 (-1.89%)
HUMNL 6.50 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 5.59 Decreased By ▼ -0.18 (-3.12%)
KOSM 4.11 Decreased By ▼ -0.17 (-3.97%)
MLCF 37.86 Decreased By ▼ -0.30 (-0.79%)
OGDC 126.39 Increased By ▲ 0.23 (0.18%)
PAEL 22.06 Decreased By ▼ -0.19 (-0.85%)
PIAA 10.56 Decreased By ▼ -0.24 (-2.22%)
PIBTL 7.07 Decreased By ▼ -0.15 (-2.08%)
PPL 123.63 Decreased By ▼ -2.37 (-1.88%)
PRL 28.26 Decreased By ▼ -0.94 (-3.22%)
PTC 14.02 Increased By ▲ 0.45 (3.32%)
SEARL 52.46 Decreased By ▼ -1.07 (-2%)
SNGP 73.82 Decreased By ▼ -0.68 (-0.91%)
SSGC 11.99 Decreased By ▼ -0.16 (-1.32%)
TELE 8.02 Decreased By ▼ -0.15 (-1.84%)
TPLP 12.24 Decreased By ▼ -0.32 (-2.55%)
TRG 77.37 Decreased By ▼ -2.63 (-3.29%)
UNITY 23.25 Decreased By ▼ -0.50 (-2.11%)
WTL 1.33 Decreased By ▼ -0.04 (-2.92%)
BR100 6,527 No Change 0 (0%)
BR30 23,241 No Change 0 (0%)
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KSE30 21,363 Increased By 8.9 (0.04%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 17, 2024)...
Recorder Report Published 18 Jan, 2024 05:54am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 17, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14200-14300
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6400-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                30000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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