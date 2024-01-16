AIRLINK 56.12 Decreased By ▼ -1.38 (-2.4%)
BOP 6.48 Decreased By ▼ -0.10 (-1.52%)
CNERGY 4.71 Decreased By ▼ -0.09 (-1.88%)
DFML 15.38 Decreased By ▼ -0.31 (-1.98%)
DGKC 73.88 Decreased By ▼ -3.02 (-3.93%)
FCCL 19.15 Decreased By ▼ -0.55 (-2.79%)
FFBL 30.33 Increased By ▲ 1.04 (3.55%)
FFL 10.76 Increased By ▲ 0.09 (0.84%)
GGL 10.88 Decreased By ▼ -0.32 (-2.86%)
HBL 117.75 Decreased By ▼ -0.95 (-0.8%)
HUBC 121.67 Increased By ▲ 1.68 (1.4%)
HUMNL 6.51 Decreased By ▼ -0.06 (-0.91%)
KEL 5.85 Decreased By ▼ -0.14 (-2.34%)
KOSM 4.32 Decreased By ▼ -0.28 (-6.09%)
MLCF 38.49 Decreased By ▼ -1.16 (-2.93%)
OGDC 130.29 Increased By ▲ 2.78 (2.18%)
PAEL 22.77 Decreased By ▼ -0.74 (-3.15%)
PIAA 9.80 Decreased By ▼ -0.60 (-5.77%)
PIBTL 7.09 Decreased By ▼ -0.45 (-5.97%)
PPL 132.12 Decreased By ▼ -1.48 (-1.11%)
PRL 28.88 Decreased By ▼ -0.85 (-2.86%)
PTC 12.57 Decreased By ▼ -0.02 (-0.16%)
SEARL 54.69 Decreased By ▼ -1.19 (-2.13%)
SNGP 75.76 Decreased By ▼ -1.34 (-1.74%)
SSGC 12.36 Increased By ▲ 0.01 (0.08%)
TELE 7.91 Decreased By ▼ -0.23 (-2.83%)
TPLP 12.66 Decreased By ▼ -0.18 (-1.4%)
TRG 79.15 Decreased By ▼ -1.07 (-1.33%)
UNITY 23.70 Decreased By ▼ -0.28 (-1.17%)
WTL 1.38 Decreased By ▼ -0.04 (-2.82%)
BR100 6,604 Decreased By -38.8 (-0.58%)
BR30 23,998 Decreased By -108.6 (-0.45%)
KSE100 64,269 Decreased By -368.3 (-0.57%)
KSE30 21,548 Decreased By -82.4 (-0.38%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 15, 2024)...
Recorder Report Published 16 Jan, 2024 05:44am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 15, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14200-14300
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6400-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                30000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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