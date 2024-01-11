AIRLINK 59.50 Decreased By ▼ -0.20 (-0.34%)
BOP 6.55 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 4.82 No Change ▼ 0.00 (0%)
DFML 15.75 Increased By ▲ 0.15 (0.96%)
DGKC 78.09 Increased By ▲ 1.64 (2.15%)
FCCL 19.70 Increased By ▲ 0.35 (1.81%)
FFBL 30.50 Increased By ▲ 0.88 (2.97%)
FFL 10.41 Increased By ▲ 0.02 (0.19%)
GGL 11.13 Increased By ▲ 0.02 (0.18%)
HBL 115.50 Increased By ▲ 0.55 (0.48%)
HUBC 120.05 Decreased By ▼ -0.20 (-0.17%)
HUMNL 6.69 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 5.71 Decreased By ▼ -0.02 (-0.35%)
KOSM 4.74 Decreased By ▼ -0.05 (-1.04%)
MLCF 40.10 Increased By ▲ 0.73 (1.85%)
OGDC 123.40 Increased By ▲ 1.14 (0.93%)
PAEL 23.69 Increased By ▲ 0.20 (0.85%)
PIAA 10.82 Increased By ▲ 0.83 (8.31%)
PIBTL 6.85 Increased By ▲ 0.06 (0.88%)
PPL 127.01 Increased By ▲ 0.51 (0.4%)
PRL 29.22 Increased By ▲ 0.03 (0.1%)
PTC 12.52 Increased By ▲ 0.07 (0.56%)
SEARL 57.02 Increased By ▲ 0.47 (0.83%)
SNGP 77.39 Increased By ▲ 0.89 (1.16%)
SSGC 12.70 Increased By ▲ 0.25 (2.01%)
TELE 8.14 Increased By ▲ 0.05 (0.62%)
TPLP 12.88 No Change ▼ 0.00 (0%)
TRG 82.35 Increased By ▲ 0.60 (0.73%)
UNITY 24.19 No Change ▼ 0.00 (0%)
WTL 1.42 Decreased By ▼ -0.03 (-2.07%)
BR100 6,597 Increased By 21.1 (0.32%)
BR30 23,817 Increased By 155.3 (0.66%)
KSE100 64,151 Increased By 230.8 (0.36%)
KSE30 21,428 Increased By 87.4 (0.41%)
Brecorder Logo
Jan 11, 2024 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2024-01-11

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 10, 2024)...
Recorder Report Published 11 Jan, 2024 06:15am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 10, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14200-14300
Gur                        20000-21000
Shakar                     19000-22000
Ghee (16 kg)                 6400-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-22500
Dal Mong (Chilka)          23000-25000
Dal Mong (Washed)          23500-25000
Dal Mash (Sabat)           41000-45000
Dal Mash (Chilka)          44000-50000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         30000-32500
Masoor (salam-impor)       25000-28000
Masoor (salam-local)       32000-35000
Gram White                 28000-32000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           18000-28000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                30000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2024

grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

FBR issues ‘final’ notices to non-filers

Dec workers’ remittances post 5.4pc growth MoM

Aircraft stuck abroad returns to Pakistan

PM for provision of health services to everyone

Enforced disappearances: Reorganisation of cabinet panel approved

General elections: ECP to publish revised list today

Bilawal shares party’s ‘economic plan’ with business leaders

Missing persons’ case: IHC underscores need for prosecuting intelligence personnel

2023: FTO provides Rs17.74bn relief to taxpayers

Rejection of IK’s nomination papers upheld

Read more stories