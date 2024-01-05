BAFL 48.97 Decreased By ▼ -0.12 (-0.24%)
BIPL 21.49 Decreased By ▼ -0.01 (-0.05%)
BOP 6.99 Increased By ▲ 0.03 (0.43%)
CNERGY 5.15 Increased By ▲ 0.08 (1.58%)
DFML 16.30 Increased By ▲ 0.80 (5.16%)
DGKC 82.50 Increased By ▲ 0.25 (0.3%)
FABL 33.53 Decreased By ▼ -0.25 (-0.74%)
FCCL 20.17 Increased By ▲ 0.02 (0.1%)
FFL 10.74 Decreased By ▼ -0.18 (-1.65%)
GGL 11.34 Decreased By ▼ -0.08 (-0.7%)
HBL 116.50 Decreased By ▼ -1.00 (-0.85%)
HUBC 121.14 Increased By ▲ 1.34 (1.12%)
HUMNL 6.71 Decreased By ▼ -0.17 (-2.47%)
KEL 5.65 Increased By ▲ 0.19 (3.48%)
LOTCHEM 27.55 Decreased By ▼ -0.30 (-1.08%)
MLCF 40.73 Increased By ▲ 0.08 (0.2%)
OGDC 125.61 Decreased By ▼ -1.69 (-1.33%)
PAEL 23.63 Increased By ▲ 0.18 (0.77%)
PIBTL 6.71 Decreased By ▼ -0.09 (-1.32%)
PIOC 123.30 Increased By ▲ 1.80 (1.48%)
PPL 128.23 Decreased By ▼ -1.45 (-1.12%)
PRL 29.04 Increased By ▲ 0.85 (3.02%)
SILK 1.11 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 78.04 Decreased By ▼ -0.06 (-0.08%)
SSGC 11.89 Decreased By ▼ -0.14 (-1.16%)
TELE 8.03 Decreased By ▼ -0.12 (-1.47%)
TPLP 13.35 No Change ▼ 0.00 (0%)
TRG 85.72 Increased By ▲ 0.22 (0.26%)
UNITY 24.91 Decreased By ▼ -0.29 (-1.15%)
WTL 1.48 Decreased By ▼ -0.04 (-2.63%)
BR100 6,664 Decreased By -6.4 (-0.1%)
BR30 24,171 Decreased By -26.3 (-0.11%)
KSE100 64,639 Decreased By -7.7 (-0.01%)
KSE30 21,637 Increased By 3 (0.01%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 04, 2024)...
Recorder Report Published 05 Jan, 2024 03:12am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 04, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14200-14300
Gur                        20000-21000
Shakar                     19000-22000
Ghee (16 kg)                 6400-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-22500
Dal Mong (Chilka)          23000-25000
Dal Mong (Washed)          23500-25000
Dal Mash (Sabat)           41000-45000
Dal Mash (Chilka)          44000-50000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         30000-32500
Masoor (salam-impor)       25000-28000
Masoor (salam-local)       32000-35000
Gram White                 28000-32000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           18000-28000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                30000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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