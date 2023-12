Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (December 19, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Shipping Corp. 17-12-2023 OP-2 Ajalaa Load HSFO Alpine Marine 14-12-2023 Services B-1 Oriental Load East Wind Shipping Hibiscus Ethanol Company 19-12-2023 B-2 Oriental LoadEthanol/ East Wind Shipping Cosmos Caustic Soda Company 17-12-2023 B-11/B-12 Dayang Disc Wheat Ocean Services 15-12-2023 Orient B-13/B-14 TclcLuzhou Load Crystal Sea Clinkers Services Pvt Lt 18-12-2023 B-16/B-17 Pebble Disc Sea Hawks 17-12-2023 Beach General Pvt. Ltd Cargo NMB-1 Al Ahmed Load Rice N.S Shipping 22-11-2023 Line NMB-2 Rehmani 3 Load Rice Al Fiazan 14-12-2023 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-24/B-25 Yaya Disc Rock WMA Shipcare 16-12-2023 Goose Phosphate Services ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 Kota Disc Load Pacific Delta 18-12-2023 Loceng Container Shipping Pvt. Ltd Saptl-3 Msc Disc Load Cosco Shipping 17-12-2023 Jemima Container Line Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Pebble Beach 19-12-2023 Disc General Sea Hawks Cargo Pvt. Ltd Msc Jemima 19-12-2023 Disc Load Cosco Shipping Container Line Pakistan Oriental 19-12-2023 LoadEthanol/ East Wind Cosmos Caustic Soda Shipping Company Kota Loceng 19-12-2023 Disc Load Pacific Delta Container Shipping Pvt. Ltd M.T Shalamar 19-12-2023 Disc Crude Oil Pakistan National Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ren Jian 25 19-Dec-2023 D/L Container United Marine Agencies Pvt Ltd Hyundai Grace 19-Dec-2023 D/L Container United Marine Agencies Pvt Ltd Spilkartini 19-Dec-2023 D/L Container OOCL Pakistan (Pvt) Limited Seaspan 19-Dec-2023 D/L Container COSCO Shipping Oceania Line Pak Pvt Ltd Star Blessing 19-Dec-2023 D/L Container C.I.M. Shipping STI Precision 20-Dec-2023 D/60000 Mogas Alpine Marine Services (Pvt) Ltd M.T Mardan 20-Dec-2023 D/72000 Pakistan National Crude Oil ShipCorp Pelagic Tarpon 20-Dec-2023 D/30000 Alpine Marine Mogas Services (Pvt) Ltd SM Tianjin 20-Dec-2023 D/L Container Pakistan National ShipCorp Safeen Prize 20-Dec-2023 D/L Container Diamond Shipping Services (Pvt) Ltd AplPhoneix 20-Dec-2023 D/L Container CMA CGM Pakistan (Pvt) Ltd Ualf Dubai 20-Dec-2023 D/L Container Golden Shipping Lines Pvt. Ltd MYK Vesta 20-Dec-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Gregos 20-Dec-2023 D/L Container Universal Shipping (Pvt) Ltd. Independent 20-Dec-2023 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Spirit Magma fidelity 20-Dec-2023 D/47100 Urea Bulk Shipping In Bulk Agencies Pvt Ltd Turan C 20-Dec-2023 D/10846 Wheat Gac Pakistan (Pvt) Limited ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Qing Dao 19-12-2023 Container Ship - Ym Excellence `19-12-2023 Container Ship - Olympia 19-12-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kouros Rice East Wind Dec. 15, 2023 Queen MW-2 Stamina SW Rice Ocean Service Dec.17, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Indigo Coal Alpine Dec.18, 2023 Cefiro ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Dec.18, 2023 Brooklyn ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Northern Container MSC PAK Dec.19, 2023 Javelin ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Serengeti Gas oil Alpine Dec.17, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Sakizaya Canola Ocean World Dec. 18, 2023 Star Seed ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Bida LNG GSA Dec.18, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Pamela Container GAC Dec. 19, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Brooklyn Container GAC Dec. 19, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Santa Valentina Coal Alpine Dec. 19, 2023 Limra LPG M. International -do- Ejnan LNG General Shipping -do- Clean Sanctuary Fuel oil Alpine -do- ElgiznurCebi Cement Global Waiting for berths Nadeen Rice Ocean World -do- Stellar Rioni Rice Asia Marine -do- Kamome Victoria Gasoline Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Chem-Road Polaris Palm oil Alpine Dec. 19, 2023 Maersk Kinloss Container GAC -do- Clemens Schulte Container GAC Dec. 20, 2023 =============================================================================

